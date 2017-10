EL PRESIDENTE DE MURCIA CALIFICA DE “AVANCE Y COMPROMISO CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” LA LEY REGIONAL DE ACCESIBILIDAD

- Fernando López Miras ha concedido una entrevista al boletín ‘Cermi.es semanal’. El presidente del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado la Ley Regional de Accesibilidad Universal de “referente de avance y compromiso con las personas con discapacidad, que es una prioridad para el Gobierno regional”.

Con estas palabras se ha expresado López Miras en una entrevista concedida a la publicación digital ‘Cermi.es semanal’, en la que pone en valor la Ley Regional de Accesibilidad Universal que antes del verano aprobó por unanimidad la Asamblea autonómica con las aportaciones del tejido asociativo de la discapacidad.

“A veces, no nos damos cuenta de que acciones que realizamos de manera rutinaria en nuestro día a día, como utilizar un servicio, coger un ascensor, bajar una escalera o acceder a internet, suponen una mayor dificultad para otras personas, y eso teníamos que cambiarlo. Tenemos que seguir cambiándolo. Por eso, esta ley era necesaria, además de muy esperada”, afirma el presidente murciano, que destaca que no sólo tiene en cuenta la accesibilidad física, sino también sensorial o cognitiva.

Según explica, fruto de esta nueva ley se crean dos nuevos órganos. Por un lado, el Consejo Asesor Regional de Accesibilidad Universal ofrecerá apoyo para aplicar y llevar a la práctica real las medidas de fomento de la igualdad y velará por el cumplimiento de la normativa por parte de la sociedad en el día a día.

Por otro, la Mesa Institucional de la Accesibilidad abordará con todos los grupos sociales que trabajan con personas con discapacidad los desafíos que se afrontan en la vida diaria y las medidas que se proponen para superarlos.

OTRAS MEDIDAS

Por otra parte, el jefe del Gobierno de la Región de Murcia enumera algunas de las acciones que se han adoptado desde el Ejecutivo autonómico en los últimos meses que redundan en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.

Entre ellas, destaca la intención de “agilizar los pagos” de las subvenciones de la ‘X Solidaria’, es decir, de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta para que las organizaciones del tercer sector, incluidas las de la discapacidad, puedan desarrollar sus proyectos.

“Si bien esto era muy necesario, otro hito importante y uno de los más ambiciosos retos de esta legislatura es la aprobación del Decreto de Atención Temprana, que se ha redactado de manera conjunta entre el Gobierno regional y los actores implicados”, declara López Miras en relación con el borrador que actualmente se está tramitando, y del que resalta que “las familias dejarán de pagar por el servicio que reciben sus hijos”.

Igualmente, ensalza el aumento del 5,6% de la partida presupuestaria para este año (hasta los 84 millones de euros) en materia de discapacidad y la puesta en marcha de una tarjeta acreditativa que facilita a las personas con discapacidad el acceso a determinados servicios y asegura, asimismo, el reconocimiento mutuo de los documentos nacionales de identificación.

Con respecto a la lucha contra la violencia machista, López Miras apunta que la Comunidad está impulsando la atención personalizada a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

“Junto al Cermi y la ONCE hemos sacado adelante unas publicaciones dirigidas a mejorar la atención personalizada a estas mujeres. Asimismo, se ha editado un mapa de recursos que muestra esquemáticamente los distintos servicios, así como las relaciones entre ellos, de forma sencilla y comprensible”, agrega.

El impulso de medidas para hacer cada vez el ocio más accesible y la apuesta por favorecer la inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad son otras de las cuestiones destacadas por el presidente de la Región.

Por último, señala que ha mantenido diversas reuniones con el sector de la discapacidad “y estamos canalizando muchas de sus peticiones a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. No obstante, nunca es suficiente. Vamos a seguir colaborando con ellos, escuchándoles e implementando las medidas que sean necesarias, y que contribuyan a alcanzar la igualdad real. Ese es mi deseo y también mi firme compromiso”, zanja López Miras.

