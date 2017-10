MADRID. CS PRESENTA SU PROPIA DECLARACIÓN POR EL 12-O Y PIDE QUE EL PLENO CONMEMORATIVO SE CELEBRE ESA SEMANA

El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid presentará su propia declaración institucional para homenajear la Fiesta Nacional española, alternativa a la de Ahora Madrid, que no va a apoyar, y exige que el pleno extraordinario que sacaron adelante PP, PSOE y Cs por ese motivo se celebre la semana del 12 de octubre y no el 16, haciéndolo coincidir con el que aprobará el nuevo Plan Económico Financiero.

Así lo anunció hoy la portavoz de Cs, Begoña Villacís, quien retó a Ahora Madrid a demostrar que es demócrata y acepte la propuesta de Cs, basada según dijo en el preámbulo de la Constitución, incluyendo la unidad de España, y que, auguró, contará con el apoyo de PP y PSOE y por tanto será mayoritaria.

Villacís dijo que el borrador que les pasó Ahora Madrid es una propuesta “descafeinada y equidistante”, con “palabras vacías” para “llenar un folio sin decir nada” y “salir del paso” ante un tema que “se les ha atragantado”, con el voto a favor de toda la oposición para celebrar un pleno de celebración del 12-0.

Un pleno que, además, Cs, como el PP, exige que convoque a misma semana del 12 y no el 16 haciéndolo coincidir con el de aprobación del nuevo PEF, que será “un retrato de la pésima gestión” económica del Ayuntamiento y no quiere que quede tapado por otros temas. La portavoz de Cs aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a los policías y guardias civiles acosados en Cataluña.

