‘HOY TOCA EL PRADO’, EXPOSICIÓN PICTÓRICA PARA VER Y TOCAR, LLEGA A SEVILLA

- La muestra, situada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, cuenta con la colaboración de Fundación ONCE y Fundación AXA. ‘Hoy toca el Prado’, la exposición de cuadros para ver y tocar alojada el año pasado en el Museo del Prado llega este martes al Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde permanecerá hasta el próximo 26 de noviembre para dar a las personas ciegas o con discapacidad visual grave la oportunidad de palpar obras tan conocidas como 'La fragua de Vulcano' de Velázquez o 'El caballero de la mano en el pecho' de El Greco.

La muestra, puesta en marcha por el Museo del Prado, el Museo de Bellas Artes de Sevilla y la Fundación AXA, cuenta con la colaboración de Fundación ONCE y presenta la reproducción en relieve de seis de las pinturas más representativas de las colecciones de la pinacoteca y una más del Museo de Bellas Artes de Sevilla (‘Santas Justa y Rufina’, de Murillo) para que los visitantes ciegos o con discapacidad visual grave puedan recorrerlas y tocarlas con las manos.

El acto de inauguración de la exposición en Sevilla contó con la presencia del consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez; el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, Valme Muñoz.

Asimismo, estuvieron presentes el director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, Andrés Úbeda; el vicepresidente de AXA, Juan Manuel Castro; el comisario de la Exposición, Fernando Pérez, y el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, José Manuel Girela.

En su intervención, el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía agradeció al Museo del Prado esta iniciativa y a todos los colaboradores que la hacen posible para facilitar el arte al colectivo de personas ciegas.

“Que el arte sea accesible a todos es un objetivo y un compromiso del Gobierno andaluz”, afirmó Vázquez, quien valoró también que se haya incorporado la reproducción del cuadro de Murillo de Santa Justa y Santa Rufina en vísperas del Año Murillo en Sevilla.

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE juzgó “imprescindible” la colaboración entre las administraciones y las entidades públicas y privadas, “para lograr que las personas con discapacidad accedan a la cultura de forma normalizada y en igualdad de condiciones”.

“Esta exposición demuestra que con voluntad, se puede”, dijo Martínez, tras defender la cultura como una “palanca de progreso y desarrollo social” que, a su juicio, “debe tener un papel decisivo como dinamizador de la economía y del crecimiento económico”.

A su vez, el director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado aseguró que esta exposición es un motivo de orgullo para la primera pinacoteca española, que el próximo año celebrará su bicentenario. “Queremos un Prado social y acercar el Prado a todos los colectivos para que puedan gozar de sus fondos”, afirmó Andrés Úbeda.

Los cuadros escogidos para la exposición son, en concreto, 'Noli me tangere', de Correggio; 'La fragua de Vulcano', de Velázquez; 'El quitasol', de Goya; 'La Gioconda' del taller de Leonardo da Vinci; 'El caballero de la mano en el pecho', de El Greco, y el 'Bodegón con alcachofas, flores y recipientes de vidrio' de Van der Hamen, estas tres últimas reproducidas a tamaño real y las otras tres a menor escala.

A estas imágenes se une la reproducción de ‘Santas Justa y Rufina’, un óleo sobre lienzo de Bartolomé Esteban Murillo y una de las obras más emblemáticas del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Tras su paso por Mallorca, Girona, San Sebastián, Vigo y Valencia, ‘Hoy toca el Prado’ cierra en Sevilla este recorrido en el que ha ido haciendo accesibles las seis obras mencionadas, y otra de las más emblemáticas de cada museo en el que se ha presentado, a personas con algún tipo de discapacidad visual en otras ciudades de la geografía española.

En todos estos lugares, la muestra ha contado, como ya lo hizo en el Museo del Prado, con material adicional como paneles y cartelas en braille, audioguías de apoyo que proporcionan las indicaciones necesarias para hacer el recorrido táctil de las piezas expuestas y gafas opacas -que impiden la visión- para facilitar esta experiencia sensorial a todo tipo de público.

La reproducción en relieve de estas obras, desarrollada a partir de fotografías en alta resolución a las que se confieren texturas y volúmenes de hasta seis milímetros, se ha realizado con la técnica Didú de los Estudios Durero.

