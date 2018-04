PP no descarta comisión de investigación para determinar en qué circunstancias se produjo la evacuación de El Retiro

Así lo ha expresado el portavoz de la formación, José Luis Martínez-Almeida, ante los medios, tras finalizar el Pleno extraordinario sobre este suceso, en el que a su juicio, las explicaciones del equipo de Gobierno han sido "insatisfactorias".

"Vamos a esperar a que nos remitan la documentación; una vez comprobada esa información y acreditadas todas las instancias, determinaremos las medidas a tomar, pero no descartamos una comisión de investigación para determinar en qué circunstancias se produjo esa evacuación", ha apuntado.

Almeida ha vuelto a cuestionar por qué El Retiro se abrió ese día "si esa noche se habían caído dos árboles; con rachas inferiores a las previstas se cayeron dos árboles y no lo han sabido explicar".

También ha incidido sobre "cuál es el protocolo de evacuación". "No se han dado más explicaciones que dos guardas jurados que cierran las puertas del parque en sentido inverso a las agujas del reloj", ha señalado, para apuntar a continuación que "parece ser que hay una responsabilidad del equipo de Gobierno en que la evacuación no se produjo en las condiciones de seguridad que se deberían haber tomado".

PSOE PIDE "ENFRENTAR" LA CAÍDA DE ÁRBOLES

En la misma línea, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha abogado por "analizar toda la información". Sin embargo, ve "más importante" plantear propuestas "para mantener el arbolado". "Hay que centrar esfuerzos en solventar lo que se produce en Madrid, una caída excepcional del arbolado, y eso hay que enfrentarlo", ha apuntado.

Así, tal y como ha señalado el edil socialista Chema Dávila en su intervención, los socialistas apuestan por un "cambio de protocolo y mejoras en el mantenimiento". También ha hecho referencia Causapié en la pérdida de personal en mantenimiento de zonas verdes que ha sufrido Madrid "a raíz de contratos integrales", y ha apuntado que hay que recuperar esas personas.

"Hay que analizar bien esta situación. Estamos a favor de las comisiones, pero no todos los temas lo requieren", ha remachado.

PARA CS, "NO ESTÁ RESUELTO"

Para la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, lo ocurrido en El Retiro el pasado 24 de marzo "no está resuelto", y ve como "uno de los mejores instrumentos" la comisión de investigación para esclarecer qué ocurrió en la evacuación del parque.

"El plan de evacuación no se sostiene, ninguno de los testigos percibió que se estaba desalojando. No está resuelto; el Ayuntamiento no cumple con la obligación de dar la verdad, y esperemos que el Ayuntamiento nos ofrezca esta información", ha apuntado.

Begoña Villacís ha señalado que "todos los indicios parecen desmontar esa tesis", ya que "no contestan (Ahora Madrid) a ninguna de las preguntas que les hacen".