PP cree que la "imposición" del centro de acogida de inmigrantes en Ayora (Valencia) es "propia de gobierno totalitario"

El PP ha presentado una moción al próximo Consejo de Distrito del 15 de octubre, ante la Junta Municipal del Marítimo, para pedir la reprobación de la edil de Participación Ciudadana, Neus Fábregas, por gestionar la instalación del centro "desde el oscurantismo, el engaño al vecindario y el veto a la oposición municipal".

Novo ha acusado en un comunicado a la concejala de Participación Ciudadana, Neus Fábregas, de "engañar a los vecinos de Ayora, a quienes les ocultó que iba a dedicar el edificio a centro de acogida, cuando ya había contratado las obras para su adecuación a este uso".

En concreto, se ha referido a una reunión, el pasado lunes, en la que la edil "prohibió que estuvieran presentes los representantes de los grupos de la oposición". "Fábregas trató de calmar los ánimos de los vecinos con las excusa de que el centro se dedicaría solo temporalmente a la acogida de inmigrantes", ha señalado Novo.

El 'popular' ha cuestionado que el uso del centro de acogida sea temporal y ha advertido que, "después de que entre en funcionamiento, hasta que el Ayuntamiento ponga en servicio una alternativa, pueden pasar años en los que los vecinos de Ayora perderán la oportunidad de que el edificio se destine los usos que demandan, que son más adecuados y necesarios para el barrio".

Novo ha aseverado que el "talante autoritario y sectario del tripartito se ha visto reflejado en la imposición del centro en contra de la voluntad de los vecinos y sin informes técnicos que avalen esta ubicación".

"Ha quedado patente que la transparencia y la participación de la que tanto alardea el gobierno municipal es una falacia, porque en València llevamos tres años en los que la opinión mayoritaria de la ciudadanía se ha despreciado, como hemos visto en Ayora, si no ha contado con el beneplácito del alcalde, Joan Ribó, y sus concejales", ha censurado.

El PP ha puntualizado que no está "en contra de que, si realmente es necesario, se habilite un nuevo centro de acogida de inmigrantes, pero no se puede instalar en contra los vecinos y en un edificio que no reúne las condiciones adecuadas", ha zanjado.