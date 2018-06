PP advierte al PSOE: "Ahora se van a enterar de lo que es gobernar con el enemigo en casa"

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha advertido este viernes al PSOE de que, tras aprobarse la moción de censura que ha convertido a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno de España, "se van a enterar de lo que es gobernar con el enemigo en casa permanentemente", al estimar que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ayudará a Sánchez "un día sí y otro también echándole una mano al cuello".

Así lo ha aseverado Azcón durante el debate de una moción presentada al pleno del consistorio por Chunta Aragonesista, y que ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE y ZEC y en contra del PP y Cs, por la que se rechaza cualquier tipo de corrupción política y se expresa el apoyo a todas las medidas que impliquen eliminar las prácticas ilegales o socialmente reprobables.

Azcón ha espetado a todos los grupos que, a pesar de sus críticas al PP, "si se creen que a los concejales del PP nos van a callar, ni en sus mejores sueños" lo conseguirán, ha aseverado, para recordar que ha sido este grupo el que ha defendido "el pabellón Príncipe Felipe" o ha alertado de la "factura del alcalde por la gomina, de quitar la bandera de España de un pabellón, de montar una red clientelar, de que el alcalde regale el Luis Buñuel a sus amigos o de que se reparta un folleto incitando al consumo de drogas".

"En tres años lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo", ha remarcado, al observar que, tras aprobarse la mocióna en el Congreso, "están todos ustedes muy contentos, el alcalde ríe y han montado una coalición con Otegi, Rufián, Tardà y Puigdemont, esos son los compañeros de viaje que quieren".

Al observar que todos los grupos coinciden en que "si hay corrupción se es indigno de estar en un gobierno", ha confiado en que "cuando haya una sentencia en Andalucía ligada a los ERES" también se promueva una moción de censura. Ha cuestionado qué pasará si "aquí en Aragón una sentencia judicial condena el caso de corrupción de PLAZA. ¿Lambán contará con el apoyo de Podemos?", ha preguntado, para recordar que Javier Lambán "era secretario general del PSOE-Zaragoza cuando la corrupción en PLAZA tenía lugar".

"AGARRARSE AL SILLÓN"

Asimismo, Jorge Azcón ha comparado la trayectoria de Pedro Sánchez y del alcalde, Pedro Santisteve, al alegar que ambos ocupan sus cargos sin haber ganado elecciones y después de cosechar "el peor resultado democrático de la historia" para sus partidos. Esa "no es la única comparación posible", ya que existe "otro paralelismo fundamental" entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Así, ha apuntado que "Pablo Iglesias será a Pedro Sánchez lo que el PSOE es hoy a Santisteve en el consistorio. Se van a enterar señores del PSOE de lo que es gobernar con el enemigo en casa permanentemente; estoy viendo a Iglesias ayudar a Sánchez un día sí y otro también echándole una mano al cuello".

En este punto, se ha preguntado por qué es posible una moción de censura en el Gobierno de España y no en el consistorio, si es una herramienta "tan democrática", para apreciar que "aquí no es posible porque los sillones ya se los tienen repartidos y en el Gobierno de España ya se han repartido los sillones" también. "A Sánchez solo le ha importando sentarse en el sillón y ustedes como ya están bien sentaditos en el sillón, Santisteve y Lambán, aguantarán bien agarrados".

EJERCICIO DE DEMOCRACIA

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha sostenido que la moción de censura "afortunadamente ha concluido con un auténtico ejercicio de democracia" y ha calificado esta jornada de "momento histórico porque es la primera vez que prospera una moción de censura que saca del poder a un partido corrupto" que conformaba, según la sentencia del caso Gürtel, "una trama de corrupción organizada".

Asensio ha señalado que Mariano Rajoy, "ha mentido en sede parlamentaria y judicial". "Esperamos que la ciudadanía ponga el colofón en unas elecciones que se convoquen lo antes posible y que pongan al PP en la oposición hasta que se regenere", ha deseado.

"Por fin se ha hecho justicia", ha exclamado Asensio, para lamentar el "papel" de Ciudadanos, agregando que "todos sabíamos que el PP era un partido corrupto, pero no esperábamos que Cs fuera el único colaborador para tenerlo en el gobierno".

RECUPERAR LA CONFIANZA

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha recordado que Sánchez podría haber sido presidente del Gobierno hace dos años si Podemos le hubiera apoyado su candidatura. Ha coincidido en que la sentencia del caso Gürtel es de una "rotundidad absoluta, dando por probado que desde 1989 el PP ha mantenido un sistema de corrupción institucional durante casi dos décadas".

Mientras tanto, "Rajoy se limitó a dejar correr el tiempo, obstaculizar la acción de la justicia y dejar que el olvido se lo llevase todo" en un "empeño por agarrarse al sillón", ha criticado Pérez Anadón".

El concejal socialista ha admitido que la situación política actual "es compleja y llena de dificultades", sosteniendo que "se deberá de acabar en un plazo razonable y con la convocatoria de elecciones".

"SE RESPIRA MEJOR"

Para el portavoz de Zaragoza en Común, Pablo Muñoz, "hoy España es mejor que ayer, se respira mejor, esa sensación de olor irrespirable, de peso que teníamos y tiene que correr un vendaval para llevarse a los supuestos patriotas, al partido que decía defender España y la unidad, pero que estaba robando y esquilmando al país para financiar sus espúrios intereses".

"Hoy se acaba el ciclo de la corrupción, España se regenera", ha manifestado Muñoz, al afear a Ciudadanos que diga que tiene "tolerancia cero con la corrupción, menos en Murcia, en Madrid y en España; tolerancia menos uno", ha exclamado.

El concejal de ZEC ha pedido a los concejales del PP que tomen una decisión y "den un paso más, piensen en sus verdaderas ideas y hagan como su exportavoz Eloy Suárez --que ha votado sí por error a la moción en el Congreso--, digan lo primero que les salga y digan sí a la moción de censura porque es lo lógico tras una situación impensable de dejar al que roba al mando de la economía de este país".

"Digan que Rajoy debería dimitir y esa posición valiente les facilitará seguir hablando aquí de corrupción y de regeneración ética. "Todo aquel que integra el PP está con su silencio siendo cómplice", ha afirmado, para agregar que "los demás planteamos un cinturón sanitario al PP y queremos promover un pacto de izquierdas de aquí en adelante". "Puede ser un gran cambio si somos capaces de aprovecharlo", ha opinado Muñoz.

MOCIÓN INTERESADA

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha lamentado que Sánchez pacta "con nacionalistas, separatistas y populistas para ser presidente de España a cualquier precio" y ha defendido que Cs tiene "tolerancia cero" con la corrupción, exigiendo al PSOE que recuerde en el gobierno "lo que pactó con Cs".

Respecto a la moción de censura, ha alegado que la postura de Cs "ha sido inequívoca en todo momento. La sentencia del caso Gürtel supuso un antes y un después en nuestra relación con el PP" y este partido reclamó la dimisión de Rajoy, pero ha rechazado una moción de censura "interesada", dado que "si no fuera así mañana estarían convocándose unas elecciones".

"No apoyábamos a Rajoy, pero no queremos a Sánchez, que es el partido de los ERES, que pacta con los nacionalistas para quitar al partido de la Gürtel". Según Fernández, "es un error que Rajoy no haya dimitido y no haya planteado una salida digna para este país" y Sánchez "tampoco ha estado a la altura porque ha demostrado que está dispuesto a pagar cualquier precio por estar en la Moncloa".