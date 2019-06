El PP y Ciudadanos acuerdan un reparto de concejalías para gobernar el Ayuntamiento de Córdoba

El acuerdo de gobierno para el mandato 2019-2023 en el Ayuntamiento de Córdoba suscrito este viernes entre el PP y Ciudadanos (Cs) recoge que los populares se quedarán con las áreas de Urbanismo, Hacienda, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) y el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE).

Por su parte, la formación naranja estará al frente de Servicios Sociales, Turismo y la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco), entre otras áreas y empresas que se reparten entre ambas fuerzas, aclarando el alcaldalble, José María Bellido (PP), que formarán "un único gobierno".

En concreto, la estructura orgánica queda con el PP presidiendo la comisión de Presidencia y Políticas Transversales, con Presidencia, Participación Ciudadana, Inclusión y Accesibilidad, Mayores, Juventud y Solidaridad; la comisión de Recursos Humanos, Hacienda y Administración Pública, con Hacienda y Recursos Humanos, mientras que Cs se hará cargo de Gestión.

Los populares también presidirán la comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad y Seguridad, con Urbanismo y Ordenación del Territorio, Vivienda, Casco Histórico y Seguridad y Movilidad; así como la comisión de Reactivación Económica, promoción empresarial y fomento del empleo, con Transformación Digital e Innovación, al tiempo que la formación naranja estará al frente de Desarrollo Económico y Mercados y Comercio.

De su lado, Cs presidirá la comisión de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, con Infraestructuras y Medio Ambiente; la comisión Social, con Servicios Sociales, Educación e Infancia, Deportes e Igualdad, y la comisión de Promoción de la Ciudad, con Turismo, a la vez que el PP llevará Cultura y Promoción.

En cuanto a las empresas municipales y organismos autónomos, el PP presidirá Emacsa, Aucorsa, el Imgema, la Gerencia de Urbanismo, Vimcorsa, el IMAE, el Imdeec, el Consorcio Orquesta y Agrópolis, y Cs estará al frente de Sadeco, Cecosam, el Imdeco, el Imtur y MercaCórdoba.

Asimismo, las tenencias de Alcaldía correspondientes a los miembros de la Junta de Gobierno Local, quedan la segunda, la tercera, la quinta, la sexta, la octava y la novena en el PP, y la primera, la cuarta y la séptima en Ciudadanos. También se restablecerá la figura del portavoz del gobierno local.

EL URBANISMO Y LA BAJADA DE IMPUESTOS

Tras la rúbrica del acuerdo, el candidato del PP a la Alcaldía y concejal electo, José María Bellido, ha destacado que con este "importante y gran" acuerdo "se traslada la voluntad de los cordobeses expresada el día 26 de mayo, para que el cambio llegara al Ayuntamiento y a la ciudad", y que está "centrado en resolver los problemas reales de los cordobeses y no en inventar causas perdidas", ha remarcado.

Según ha asegurado, "en ese acuerdo no solo surge un proyecto para la ciudad, sino un único equipo, unido y comprometido con los retos inmediatos", a lo que ha añadido que "existe un compromiso común, con el impulso de la actividad económica y el empleo, que es la principal demanda de los cordobeses", algo que lleva a trabajar "en la atracción de empresas y consolidación de las que ya existen a día de hoy".

Para ello, Bellido considera que "hay que poner orden en el Consistorio y especialmente en el Urbanismo, dotar de seguridad jurídica, de agilidad administrativa y de eficacia a la ciudad para que los inversores puedan llegar", al tiempo que "se necesita aplicar una bajada masiva de impuestos, como se recoge en el acuerdo programático".

Además, ha subrayado que el acuerdo "sienta las bases del gobierno más social de la historia de la democracia, porque nadie se va a quedar atrás y que se sienta excluido de un proyecto común que da comienzo este sábado, con medidas que buscan soluciones a quienes más lo necesitan, sin olvidarse a los que sufren discapacidad o alguna enfermedad", ha declarado, resaltando que será "una ciudad mucho más inclusiva".

Mientras, la edil electa de Cs Isabel Albás ha manifestado que con el acuerdo "se ponen los intereses de los cordobeses y de la ciudad en el centro de las políticas", al tiempo que "la ciudad se llenará de oportunidades", ha aseverado, para apostillar que "hoy es un día histórico para los cordobeses, que querían un cambio y se va a llevar a cabo", así como "llenar la ciudad de ilusión".

Igualmente, ha defendido "la generación de empleo, favorecer que venga el tejido industrial, la bajada de impuestos y no dejar a ningún cordobés atrás", de manera que "hay una oportunidad para que este gobierno marque la diferencia", ha señalado, a lo que ha agregado que van a trabajar "absolutamente todos juntos los miembros de Cs y PP, independientemente de las responsabilidades de cada uno", todo ello de modo "transversal entre las diferentes áreas".

Entretanto, Albás se ha mostrado "convencida de que estos cuatros años van a ser extraordinarios en cuanto a oportunidades, ilusión y a poner a Córdoba y los cordobeses donde realmente tienen que estar". La también parlamentaria de Cs ha recordado que dejará su acta de la Cámara regional cuando su partido lo estime, "en un corto espacio de tiempo, porque mi dedicación será exclusiva para Córdoba", ha asegurado.

LAS PRIMERAS MEDIDAS

En otro orden de cosas, Bellido ha aclarado al ser preguntado sobre Vox que "no hay acuerdo con ningún otro partido" que no sea Cs, aunque ha trasladado que "a partir del lunes estamos abiertos a trabajar con todo el que venga a sumar, con todas las fuerzas del Pleno, para alcanzar acuerdos por el bien de Córdoba y la estabilidad del Ayuntamiento". Y ha zanjado que no le preocupan las manifestaciones de Vox de este jueves.

Sobre las primeras medidas a tomar, Albás considera que "el mayor problema es el empleo", con lo que "se va a trabajar de forma prioritaria por la generación de empleo", dado que "es fundamental facilitar a los emprendedores que puedan crear sus empresas y atraer las inversiones", ha sostenido, para puntualizar que "hay otras muchas medidas que hay que llevar a cabo".

En cuanto al reparto de áreas y que finalmente el PP se quede con Urbanismo, el popular ha dicho que "hay un único gobierno e independientemente de qué partido tiene asignada la responsabilidad principal de cada materia, todos vamos a trabajar en todas las áreas y delegaciones conjuntamente", ha subrayado, para mantener que "Cs tendrá un papel importante en Urbanismo, porque tiene mucho que decir".