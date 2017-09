MADRID. CARMENA PIDE “POSITIVIDAD” ANTE EL ESTRENO DEL WANDA METROPOLITANO PESE A LA “DESORIENTACIÓN” INICIAL

Google Plus

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pidió este viernes “positividad, por favor” ante el estreno del nuevo estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, y no centrarse en las dificultades de acceso y aparcamiento, que atribuyó a que lógicamente en los inicios “habrá desorientación”.

Carmena hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta que se le formuló durante su visita a la escuela municipal infantil ‘La Patria Chica’ en Carabanchel, donde presentó junto a la vicealcaldesa y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, la idiosincrasia y el programa de este tipo de centros .

“Un poco de positividad, por favor, no veamos siempre el vaso medio vacío”, rogó la alcaldesa, quien dijo que “estamos felices” por tener un nuevo estadio “muy bonito” que, subrayó, ha sido terminado a tiempo para este primer partido de liga en casa del Atlético de Madrid, soslayando que lo que no está finalizado son los accesos en coche al recinto.

“Habrá que irse acostumbrando”, aventuró Carmena, quien contempló con naturalidad que, como ante todas las novedades, “habrá desorientación”. Eso sí, recomendó, como ayer su delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ir al estadio en metro o autobús.

