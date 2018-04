MADRID. PODEMOS DICE QUE LA RENUNCIA DE CIFUENTES A SU MÁSTER ES UN RECONOCIMIENTO DE QUE “HA MENTIDO”

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy que la carta de renuncia al polémico máster qie la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha enviado al rector de la URJC es un reconocimiento de que “ha mentido”, pero “le va a dar igual”, ya que esta carta “no salva a la presidenta de tener que dimitir”.



Tras considerar que es “irrenunciable” el derecho a tener un máster obtenido de manera legal, señaló que la carta de Cifuentes es “una declaración retorcida de que no ha existido el derecho a ese título”. Explicó que “puede ponerlo o no en su currículo pero no se renuncia” y añadió que por fin “se ha decidido a decir la verdad, pero no con valentía”.

La diputada de Podemos señaló que el máster lo obtuvo de “manera fraudulenta” y reiteró que “se tiene que ir por la falsificación de un expediente académico y por la situación en la que ha puesto a la URJC para protegerla”.

Asimismo, criticó a Cifuentes porque “lo que más le preocupa es el poder” y agregó que “pasar por este calvario es una cosa muy particular de alguna gente” como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, indicó que no ve responsabilidad penal en esta cuestión pero sí política por parte de Cifuentes y dijo que su estrategia de renunciar al polémico máster es un “arma para no tener que dimitir”.

Por otro lado, defendió la moción de censura contra Cifuentes porque es “lo mejor que le puede pasar a la ciudadanía” y acusó a Ciudadanos de “seguir sosteniendo” a la mandataria autonómica.



