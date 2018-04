MADRID. PODEMOS PIDE AL PP QUE “RECONSIDERE” SU RECHAZO A QUE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11 DE METRO LLEGUE A CHAMARTÍN

Google Plus

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Alberto Oliver ha pedido al PP que “reconsidere” su rechazo a la proposición no de ley, defendida por él y que salió adelante con el apoyo de todos los grupos menos el popular, en la que se pide al Gobierno “todavía presidido” por Cristina Cifuentes que la ampliación de la línea 11 del Metro llegue hasta Chamartín.



Oliver declaró a Servimedia que es necesario “elaborar los proyectos constructivos que permitan abordar las obras” de la citada ampliación “de forma sostenida en el tiempo”. Tras considerar que “este tipo de obras dura más de una legislatura, por lo que podría darse un cambio de gobierno entre medias”, se preguntó “si no sería mejor que estuviésemos de acuerdo todos de partida”.

Asimismo, destacó que la línea 11 del Metro es el “equivalente al eje este-suroeste que presentó recientemente el ministro de Fomento y que todo el mundo ha considerado clave para poder poner las Cercanías a un nivel adecuado”.

Explicó que este es “un proyecto en el que todos los partidos políticos hemos estado de acuerdo en uno u otro momento” y consideró “urgente” que todos los grupos "saquemos adelante este proyecto, aunque parece difícil en estos momentos hablar de este tema con el Gobierno regional".

Por otro lado, informó de que en la última Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid se aprobó una proposición no de ley con el apoyo de los diputados de Podemos y PSOE, la abstención de los Ciudadanos y el voto en contra de los del PP en la que se insta al Gobierno de regional la Comunidad de Madrid a que la ampliación de la línea 11 de Metro, inicialmente prevista hasta Atocha, llegue a Chamartín.

El diputado de Podemos indicó que en la iniciativa parlamentaria se propone elaborar los estudios de factibilidad necesarios para acometer la ampliación de la línea 11 de Metro y los proyectos constructivos que permitan abordar las obras de esa ampliación de forma sostenida en el tiempo.

En ellas se propone integrar en el patrimonio de Metro Madrid S.A. la inversión que se realice en la ampliación de la línea 11 y acordar con el Ayuntamiento de Madrid y el resto de grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid la forma de abordar las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Chamartín, que permita su puesta en marcha, por fases, en un plazo máximo de diez años.

En la iniciativa se señala que “hace más de veinte años que la presión popular y las movilizaciones vecinales en Carabanchel Alto cristalizaron en el comienzo de las obras de la Línea 11 del Metro de Madrid”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso