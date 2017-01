MADRID. PODEMOS RECHAZA LAS DECLARACIONES “RACISTAS” DE JOSÉ CARLOS DÍEZ Y PIDE AL PSOE QUE PRESCINDA DE ÉL

A Podemos no le han gustado las declaraciones a su juicio “racistas” que el economista y colaborador del PSOE José Carlos Díez realizó el pasado sábado en 'La Sexta Noche'. Según la diputada autonómica madrileña Isabel Serra, los socialistas “deberían considerar su cese por el daño causado a los migrantes que en nuestro país son víctimas del racismo institucional”.

Serra afirmó que “ningún proyecto que se llame inclusivo y democrático puede criminalizar a la población migrante, tampoco referirse a ellos como ciudadanos de segunda”, y pidió al PSOE que “se desvincule” de dichas declaraciones y “cese de manera inmediata en sus funciones como responsable del programa económico a Díez”.

La diputada de Podemos Isabel Serra, que también es secretaria de Comunicación del Consejo Ciudadano de Madrid, señaló que “ningún proyecto que se llame inclusivo puede criminalizar a la población migrante”.

Consideró “tarea de las fuerzas políticas democráticas evitar la relación entre migraciones y seguridad de los países” y añadió que “resulta incongruente que un partido que manifiesta su intención de renovar sus órganos y tesis políticas, permita que uno de los coordinadores de las áreas más importantes realice esta apología del racismo en un medio de comunicación”.

DECLARACIONES "RACISTAS Y VIOLENTAS"

Asimismo, indicó que en Podemos "rechazamos las declaraciones racistas y violentas” realizadas por José Carlos Díez, al que acusó de relacionar en dicho espacio televisivo “la migración con la renta básica universal”.

Tras afirmar que el citado economista dijo que "si pones una renta básica no es que pongas el muro de Trump, es que tendrás que poner varios francotiradores", consideró “absolutamente incorrecto realizar dichas afirmaciones en un contexto de crisis humanitaria y de necesidad imperiosa de defensa de los derechos humanos”.

“Más graves resultan tales declaraciones cuando además salen de la boca del economista encargado de realizar el programa económico del PSOE de cara a su próximo Congreso”, según Serra, quien reiteró que lo que dijo José Carlos Díez es “una barbaridad racista, que pone en evidencia una ideología neoliberal que entiende a los migrantes no como sujetos de derechos sino como mano de obra barata”.

Afirmó que “parece que el PSOE de la Gestora no sólo consiste en darle el gobierno a Rajoy y a sus políticas, sino también en un giro hacia posiciones excluyentes y racistas”.

Las palabras de Díez provocaron también un intercambio de mensajes en Twitter con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien le afeó su comentario e ironizó sobre el estilo del Partido Socialista: “Vaya con el nuevo PSOE”, dijo.

Díez le respondió que ya había pedido perdón por sus palabras y añadió el siguiente mensaje: “Fue un error en directo. Tranquilo, en mi equipo van muchos inmigrantes y contamos con todos ellos. Ciao”.

Tras estas palabras, Iglesias aprovechó para decirle que “con los derechos humanos poca broma”. “Te honra pedir perdón pero el argumento ‘tengo amigos inmigrantes’ es muy cuñado”.

