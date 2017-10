MADRID. PODEMOS PROPONE CREAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN HORARIA

Google Plus

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, defenderá en el próximo Pleno parlamentario una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a “hacer recomendaciones a los agentes sociales para que sean tenidas en cuenta en la negociación colectiva”, entre ellas “apostar por la flexibilización horaria de entrada y salida, siempre que sea posible, siendo compensable a lo largo de la semana o incluso de periodos más largos”.

Podemos defiende “crear la Dirección General de Racionalización Horaria, encargada de coordinar las diferentes políticas desarrolladas con tal fin”, e indica que dicha dirección general “establecerá cauces de participación con los agentes sociales y con los diferentes expertos en la materia”.

Además de instar al Gobierno de central a “reformar el huso horario español, retrasándolo en una hora”, Podemos pide el “reconocimiento de horas de asuntos propios para los trabajadores”, “implementar jornadas laborales compactadas, así como buscar fórmulas que acorten la jornada para aquellos trabajos donde este tipo de jornadas no sean posibles” y “posibilitar fórmulas de teletrabajo sin que esto repercuta en el salario del trabajador ni en el volumen de horas trabajadas, añadiendo además el derecho a la desconexión en su regulación”.

También plantea “poner en marcha sistemas de bolsas de horas que permitan a la empresa dar respuesta a las necesidades productivas, así como a los trabajadores poder utilizarlas para conciliar”. La formación morada considera que “todas estas recomendaciones serán llevadas por parte de la Administración a la negociación en los convenios del sector público”.

Otra de las propuestas de Podemos consiste en “establecer planes de actuación específicos y dotación de recursos en la Inspección de Trabajo con el fin de controlar y sancionar las horas extraordinarias no sometidas al régimen legal”.

PLANES DE CONCILIACIÓN

Además, en la citada iniciativa se solicita “impulsar planes de conciliación tanto en pymes, haciendo especial hincapié en aquellas de menos de diez trabajadores, como en empresas de la economía social”, y “crear una línea de subvenciones para todas aquellas empresas que implanten un servicio de ruta para sus trabajadores, tanto para la entrada como para la salida del trabajo, así como para otros servicios ofrecidos por la empresa como los comedores”.

Podemos plantea también instar al Consejo de Administración de RTVM a adelantar el horario de los espacios informativos y del prime-time y “eliminar, además, la oferta televisiva destinada a niños y adolescentes en horario nocturno”.

Otra de las medidas de esta PNL es “reforzar los horarios en las horas de comienzo y final de la jornada laboral, así como la frecuencia del transporte público de la Comunidad de Madrid, especialmente las líneas de transporte en los polígonos industriales y en los horarios nocturnos”.

Junta a ellas, “realizar una investigación rigurosa sobre las implicaciones pedagógicas del horario escolar en torno a la jornada continua y partida, que tenga en cuenta los ritmos de aprendizaje, la distribución del tiempo escolar y la necesaria atención que debe prestar los centros educativos poniendo especial atención en los colectivos socialmente más desfavorecidos”.

La iniciativa insta, asimismo, a “desarrollar un conjunto de proyectos piloto para estructurar centros educativos como comunidades de aprendizaje abiertas al entorno con iniciativas coordinadas entre los centros educativos, asociaciones de familias, alumnado y la administración local y autonómica”, y se añade que “una vez concluidos los proyectos piloto se evaluarán para valorar su posibilidad de extensión a toda la comunidad”.

PACTOS LOCALES DE TIEMPO

Podemos considera necesario promover con las corporaciones locales la firma de “Pactos Locales por el Tiempo”, que “implicarán un programa de cooperación entre administraciones públicas para adecuar los horarios y las funciones de los equipamientos públicos gestionados por la administración municipal y autonómica (educativos, deportivos y culturales), con el objetivo de coordinar sus actividades para mejorar la racionalización horaria”.

Los redactores de esta iniciativa están convencidos de que “la firma de los 'Pactos Locales por el Tiempo' supondrá también la cooperación del Gobierno de la Comunidad con las corporaciones locales en materia de asistencia y financiación, para el desarrollo de planes de sensibilización en materia de racionalización de horarios, así como en el desarrollo de planes específicos de racionalización con los trabajadores públicos”.

