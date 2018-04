MADRID. PODEMOS DICE QUE LA CRUE “NO SE HA MOJADO” EN LA INVESTIGACIÓN DEL POLÉMICO MÁSTER DE CIFUENTES

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) “no se ha mojado y se ha puesto de perfil” ante el polémico máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.



Ruiz-Huerta señaló que las explicaciones de la CRUE son “muy decepcionantes” y añadió que los rectores han hecho "declaraciones tibias, de condena al mal, pero no se han mojado, no han dicho nada de la irregularidad clamorosa en la obtención del de la máster de Cifuentes y no han pedido ningún tipo de responsabilidad”.

Criticó que la CRUE “no haya querido mojarse en este conflicto, no ha querido asumir ninguna responsabilidad y ha soltado balones fuera, criticando que los políticos están sembrando dudas”. Asimismo, calificó de “inaceptables” que hayan criticado “que algunos políticos sembraran dudas sobre el funcionamiento de la Universidad Rey Juan Carlos”.

Ruiz-huerta también se refirió a la moción de censura del PSOE, que la calificó de “necesaria”, y pidió que se celebre “cuanto antes”, ya que “hay una crisis abierta que no permite funcionar con normalidad a las instituciones”.



