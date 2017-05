MADRID. PODEMOS PIDE AL PSOE QUE SE DEFINA SOBRE LA MOCIÓN DE CENSURA Y DECIDA “SI FORMA PARTE DEL CAMBIO POLÍTICO O DE LA RESTAURACIÓN”

Google Plus

- Casamayor: Queremos echar a Cifuentes porque una organización criminal no puede gobernar la Comunidad”. El secretario de Organización de Podemos de la Comunidad de Madrid, Fran Casamayor, ha manifestado que su partido está preparando una moción de censura para “echar” a Cristina Cifuentes de la Presidencia regional e instó al PSOE a que “decida si forma parte del bloque del cambio político en Madrid y en España o del bloque de la restauración”.

Casamayor declaró a Servimedia que “eso lo tienen que decidir ellos”, los socialistas, partido del que dijo está "en descomposición y desorientado”. "Siempre hemos dicho que hay que tenderle la mano al PSOE para que forme parte del cambio”, indicó.

El dirigente de Podemos, que necesita del apoyo del PSOE y Ciudadanos para que su moción de censura salga adelante, señaló que la formación naranja, que ha rechazado apoyar una moción contra Cifuentes, “tendrá que explicar qué es”, porque “aunque se presenta como algo que viene a cambiar las cosas, lo que está haciendo es apuntalar al PP”.

Añadió que Ciudadanos “tiene que explicar a qué vino a la política” y agregó que, “no obstante, le tendemos la mano” porque “desde Podemos, vamos a dejarnos la piel para echar a Cifuentes de la Comunidad”.

Tras considerar que “una organización criminal no puede gobernar la Comunidad”, dijo que la situación del PP es “insostenible” después de la detención del expresidente de la Comunidad Ignacio González.

Consideró “necesario echar al PP de las instituciones para impedir que el partido más corrupto de Europa gobierne la Comunidad” y apuntó que ésta es “una cuestión que va más allá de las ideologías” porque es “un imperativo ético de defensa de la democracia y de salud democrática”.

CONTINUISMO DE CIFUENTES

También arremetió contra Cifuentes, de la que dijo que “no se le conoce ni una reforma propia y es la línea continuista de Esperanza Aguirre e Ignacio González”.

Asimismo, relató que este proceso, refiriéndose a la moción de censura, tiene varias fases y explicó que “la primera es que decida la gente, en una consulta ciudadana a los inscritos en Podemos que concluye el 7 de mayo". Afirmó que el 8 de mayo “ya conoceremos los resultados y después iniciaremos una ronda de contactos y de construcción de un proyecto diferente al del PP”.

“Esta no es solo una cuestión de Podemos”, explicó Casamayor, quien habló de la importancia de que haya una participación masiva en esa consulta interna y dijo que “no podemos dejar que la corrupción quede impune”.

También declaró que “hay que respetar los tiempos”, por lo que el nombre del candidato a presidir la Comunidad y el proyecto político que presentará Podemos se dejan para más adelante. “No hay todavía un proyecto político cerrado”, indicó el líder regional de Podemos, quien citó entre sus propuestas, "la lucha contra la corrupción y a favor de lar regeneración democrática, el rescate ciudadano y poner las instituciones al servicio de la gente”.

