MADRID. PODEMOS DICE QUE LA CÁMARA DE COMERCIO HA SIDO “UNO DE LOS EPICENTROS DE LA CORRUPCIÓN DEL PP”

- Arturo Fernández tendrá que comparecer en la Comisión que investiga la corrupción . El diputado de Podemos de la Asamblea de Madrid Eduardo Gutiérrez afirmó a Servimedia que “hay una serie de indicios en la Cámara de Comercio que manifiestan que ha sido uno de los epicentros de la corrupción del PP de Madrid y reflejan que es el agujero negro del saqueo”·

Gutiérrez basó esta acusación en “circunstancias que apuntan a los gobiernos del PP presididos por Esperanza Aguirre e Ignacio González, que realizaron muchos convenios para la realización de actividades con la Cámara de Comercio, a la que se concedió a dedo, año tras año, la organización de la feria de artesanía de la Comunidad”.

Dijo que la Comunidad de Madrid cedió “el uso de un patrimonio público como es el registro del nombre comercial que es propiedad industrial de la Comunidad, cedido gratuitamente durante años, y al tiempo, la recaudación que la Cámara hace por el alquiler de todas las casetas de feria de Plaza de España o Plaza Mayor, en exclusiva sin concurso público”.

Asimismo, denunció que la Cámara de Comercio "no ha presentado desde 2001 memoria alguna de estas actividades” y añadió que “sorprende que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid no haya fiscalizado desde hace más de 15 años a esta entidad de derecho público”.

“No hay memoria de ejecución de esos convenios”, denunció el diputado de Podemos, quien se refirió a “lo estrambótico de la firma de un convenio para la realización de un festival de música militar, dotado con 60.000 euros”.

“Hablamos de varios millones de euros canalizados a través de convenios con una figura denominada encomienda de gestión, en la que se cede en exclusiva la realización de una serie de actividades que son competencia del sector público”, señaló.

“La Comunidad ha llegado a ceder a la Cámara de Comercio las políticas de empleo juvenil” destacó.

AMISTAD DE AGUIRRE Y FERNÁNDEZ

Gutiérrez achacó estas “prácticas” a la “estrecha relación” de los expresidentes de la Comunidad Esperanza Aguirre y de la Cámara de Comercio y de la patronal madrileña Arturo Fernández.

“Esa amistad ha engrasado y facilitado, en exclusiva, a dedo y sin memorias, la transferencia de recursos públicos a la Cámara de Comercio”, destacó Gutiérrez, quien reiteró que la Cámara de Cuentas no ha fiscalizado desde 2001 esas cuentas.

Informó de que pedirá la comparecencia parlamentaria de todos los responsables de la Cámara de Comercio, entre ellos, Arturo Fernández, primero en la comisión de estudio sobre la deuda pública y posteriormente en la que investiga la corrupción política en la Comunidad de Madrid.

