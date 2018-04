MADRID. PODEMOS PIDE EN LA ASAMBLEA EVITAR LA EXTRADICIÓN DE FALCIANI

Podemos registró hoy en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno regional que apoye medidas encaminadas a evitar la extradición de Hervé Falciani.



Con esta iniciativa, Podemos pretende llamar la atención sobre la necesidad de "regular de manera urgente los mecanismos de protección de los denunciantes de corrupción en España y luchar contra el fraude fiscal".

El diputado regional de Podemos Miguel Ongil destacó la necesidad de “presionar” al Gobierno de España para que no conceda la extradición porque, de lo contrario, estaría "defendiendo los intereses de los paraísos fiscales y no los de España”. Asimismo, reclamó “protección para los denunciantes de corrupción”.

Por su parte, el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán explicó que su formación ha presentado iniciativas similares en todos los parlamentos regionales. Instó al Gobierno a proteger a los denunciantes de corrupción y recordó que ya han sido asesinados dos periodistas por filtrar datos de los ‘papeles de Panamá".

El pasado 4 de abril la policía nacional detuvo a Hervé, conocido a nivel internacional por la distribución de la llamada 'lista Falciani' que ha permitido a la Justicia de varios países perseguir a evasores fiscales e identificar importantes casos de corrupción.

En la proposición no de ley, Podemos pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid que traslade al Gobierno de España “su preocupación por la situación del ciudadano Hervé Falciani, colaborador con las autoridades españolas en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, grave problema al que actualmente nos enfrentamos", y exprese "una postura contraria a su extradición por parte de esta Asamblea, solicitando que, llegado el caso, deniegue su la extradición, en especial atención a su loable colaboración con la administración tributaria española”.

También propone “impulsar una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal y para incrementar la protección a los denunciantes de fraude y corrupción". Podemos también solicita el “aumento de los recursos destinados a la Agencia Tributaria y a la Intervención General de la Administración del Estado, a corto y medio plazo, para combatir el fraude, evasión y elusión fiscales y el blanqueo de capitales de las grandes empresas y fortunas”.

Además, reclama “la coordinación en el seno de la Unión Europea para lograr la armonización fiscal y eliminar el secreto bancario, la amnistía fiscal o las “sociedades pantalla”, facilitando la ejecución de medidas sancionadoras en su caso.”

Por último, solicita “regular la protección efectiva de todas las personas denunciantes de delitos de fraude fiscal y corrupción, incluyendo canales de denuncia confidencial y/o anónima, que eviten la existencia de cualquier tipo de represalia”.



