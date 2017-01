MADRID. PODEMOS Y PSOE ARREMETEN CONTRA CIFUENTES POR PRORROGAR LOS PRESUPUESTOS

Los portavoces de Podemos y PSOE de la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta y Ángel Gabilondo, respectivamente, arremetieron este jueves en el Pleno parlamentario contra la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, por prorrogar los actuales Presupuestos.

Gabilondo indicó que las razones dadas para prorrogar los Presupuestos “no tienen sentido” y exigió que presente los nuevos. Asimismo, reclamó "transparencia” y “diálogo” con la oposición y no solo con sus socios de Ciudadanos, y explicó que “nuestra labor no está sólo en elaborar enmiendas”.

Por su parte, Lorena Ruiz-Huerta manifestó que la prórroga de los

Presupuestos y el retraso en elaborar los de 2017 se debe a los problemas de Cifuentes con algunos de sus colaboradores, entre ellos, la diputada Elena González-Moñux, de baja por enfermedad tras denunciar al portavoz popular, Enrique Ossorio, por un supuesto caso de acoso laboral. Acuso a Cifuentes de retrasar los presupuestos “no porque no había techo de gasto, sino porque los podrían bloquear algunos de sus colaboradores”.

Dijo que igual que algunos colaboradores de la expresidenta Esperanza Aguirre “se le volvieron rana”, a Cifuentes “le brotan renacuajos por doquier” y añadió que Cifuentes “podría ser una excelente cazatalentos porque donde pone el ojo pone un corrupto”. Se refirió a los diputados populares Bartolomé González, María José Aguado y Juan Soler y dijo que todos ellos están “en aprietos judiciales por amañar contratos”. Tras advertir de que si son investigados tendrán que dejar su acta, indicó que “el saqueo de lo público es el pan de cada día del PP”.

Por su parte, Cristina Cifuentes respondió a ambos portavoces señalando que a finales de enero o comienzos de febrero, el anteproyecto de presupuestos estará en la Asamblea de Madrid,

Cifuentes señaló que no se han podido elaborar antes sin tener los objetivos de déficit o deuda, datos que se han conocido recientemente, y aseguró que, de haberse aprobado antes, ”tendríamos 1.000 millones menos de ingresos”.

Asimismo, aseguró que el decreto de prórroga garantiza el normal funcionamiento de los servicios públicos y que la calidad de vida de los madrileños no se verá afectada en lo más mínimo.

