MADRID. PERROS GUÍA PASEARÁN MAÑANA POR LA CAPITAL PARA REIVINDICAR LOS DERECHOS DE SUS USUARIOS

- Con motivo del Día Internacional del Bastón Blanco. Un grupo de perros guía transitará este domingo por Madrid para reivindicar un año más los derechos de sus usuarios a acceder con total normalidad acompañados por el can a todos los lugares y servicios, públicos o de uso público, y lo harán con un paseo por las calles de la capital que finalizará en el Parque del Retiro.

Con motivo del Día Internacional del Bastón Blanco, que se celebra el 15 de octubre y distintivo de la autonomía personal de las personas ciegas, la Asociación de Usuarios y Amigos del Perro Guía de Madrid se suma a la labor de concienciación y sensibilización sobre aspectos que pueden frenar la autonomía personal de las personas con discapacidad visual, según informó la ONCE.

Así, usuarios y amigos de los perros guía, y las familias educadoras de cachorros que asistirán acompañadas de futuros perros guía, manifestarán este domingo la labor que desempeñan estos animales en la vida de las personas ciegas, al poner a su servicio un bien tan preciado como es la vista que, unido a su entrega y fidelidad, se convierten en una ayuda de incalculable valor.

El recorrido hacia el Parque del Retiro comenzará a las 12.30 horas desde el número 3 de la calle Prim (sede de la Delegación Territorial de la ONCE Comunidad de Madrid) y continuará por el paseo de Recoletos y la plaza de Cibeles y se subirá por la calle de Alcalá hasta llegar a la Puerta de Alcalá y entrar al Retiro, en cuya zona canina concluirá el paseo.

Antes de este recorrido, en la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid tendrá lugar, a las 11.00 horas, el homenaje a los perros fallecidos y jubilados en el último año y a los que han cumplido 10 años, y la lectura del Manifiesto de la Asociación de Usuarios y Amigos del Perro Guía de Madrid para resaltar la labor que realizan estos animales y reivindicar el mantenimiento de los derechos de los perros guía.

