MADRID. OSSORIO Y LA DIPUTADA QUE LE DENUNCIÓ POR ACOSO NO LOGRAN LA CONCILIACIÓN JUDICIAL

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y la diputada regional del mismo grupo Elena González-Moñux no han logrado la conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 41 de plaza de Castilla, según informaron fuentes judiciales. El portavoz tendrá que decidir ahora si presenta una demanda o una querella contra su compañera de partido.

Tal y como establece la ley, el órgano judicial ha archivado el procedimiento y ha devuelto el testimonio de las actuaciones a cada una de las partes.

A partir de ahora, si la parte demandante (Ossorio) desea plantear una demanda por la vía civil o una denuncia o querella por vía penal, deberá presentar el correspondiente escrito en el registro de los juzgados para que vuelva a turnarse ante los órganos competentes de la jurisdicción correspondiente.

Al acto sólo han acudido los abogados que representan a ambos parlamentarios. El pasado martes, la Fiscalía de Madrid pidió el archivo de la causa al no apreciar delito en los hechos denunciados. No considera que se pueda justificar la apertura de un proceso penal para comprobar los hechos, que de ser acreditados, "en ningún caso serían constitutivos de delito".

Ossorio se plantea proceder contra González-Moñux por injurias y calumnias tras la denuncia de la diputada regional presentada el 18 de noviembre de 2016 por el supuesto acoso laboral al que se veía sometida por parte del portavoz. El letrado de la parlamentaria sostiene que "jamás" aceptarán que exista un delito de calumnias, dado que ello implicaría que su denuncia de acoso laboral es falsa.

