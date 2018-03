MADRID. BARBERO NIEGA HABER ORDENADO QUE LOS POLICÍAS DEJEN DE PATRULLAR DE UNIFORME POR LAVAPIÉS

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, dijo este jueves que no le “consta” y que le “extrañaría mucho” que se haya ordenado a los policías municipales no patrullar de uniforme en el barrio de Lavapiés, por lo que retó a los dirigentes sindicales que lo han denunciado a demostrarlo, porque él no tiene “ningún dato al respecto”.



Barbero hizo estas declaraciones en los pasillos del Palacio de Cibeles, donde se celebra el Pleno ordinario de marzo, y retó a quien diga haber recibido orden de no patrullar a “que lo pruebe”, pues la carga de la prueba recae en quien afirma y no en quien niega. Lo afirmó esta mañana el portavoz del Colectivo Profesional de Policía Municipal, Alberto Cid.

El delegado insinuó que las peticiones de dimisión que han lanzado este y otros sindicatos policiales es algo que “suele ocurrir cuando se está en mitad de una negociación colectiva”, en este caso el convenio de la Policía Municipal. Dejó caer que no cree que los agentes se sientan desamparados por su Gobierno, sino que “a lo mejor algunos líderes de algunos sindicatos se sienten desamparados” y dijo haber tenido este miércoles una reunión supuestamente “tranquila” con mandos de la Policía Municipal.

"EJERCICIO DE PRUDENCIA"

Por lo demás, Barbero, que ha sido apoyado por la alcaldesa, Manuela Carmena, y otros compañeros de Gobierno municipal, descartó dimitir como le van a pedir hoy los grupos municipales y le han reclamado en concentración los sindicatos policiales, reafirmándose en que, en los sucesos de Lavapiés, “la actuación ha sido correcta” y, si acaso, “puede ser discutible” cuándo había que informar públicamente de que la muerte de Mame Mbayé no tuvo que ver con la persecución policial.

“Hicimos un ejercicio de prudencia porque estaba el ambiente muy caldeado”, reivindicó, comparando la situación con las veces en que un médico ha de dar con retraso alguna información negativa a un paciente para no deprimirle.



