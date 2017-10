MADRID. LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA DENUNCIA QUE EX DIRECTIVOS DEL CANAL SE NIEGUEN A DECLARAR EN LA COMISIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN

Diputados de Ciudadanos, Podemos y PSOE de la Asamblea de Madrid denunciaron hoy, tras la comparecencia de exdirectivos del Canal de Isabel II para hablar del ‘caso Lezo’ en la comisión que investiga en la Cámara regional la corrupción política, que los comparecientes se negaron a declarar.

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra dijo que “nos apena que no nos hayan explicado nada”. Asimismo, comentó que “todavía no sabemos quién paga la defensa” de las personas implicadas y dijo que “si la pagamos todos los madrileños, me parece impresentable que se gaste dinero público".

El diputado de Podemos Miguel Ongil manifestó que “la primera reflexión es cómo es posible que no hayan querido dar explicaciones”. Añadió que “también queremos saber si los abogados de estas personas las paga el Gobierno de Cristina Cifuentes”. A su juicio, “según se van celebrando más comparecencias, se ve que hay más gente implicada además de los imputados”.

Por su parte, el diputado del PSOE Juan Lobato indicó que “ha sido una comisión más” y señaló que “se ha confirmado lo que decíamos, por eso no han hablado”. Además, calificó de “vergonzoso, si es verdad, que se pague la defensa de los implicados con dinero público”.

Por otro lado, el diputado del PP Alfonso Serrano, declaró que es una “pérdida absoluta de tiempo” que se cite a personas imputadas porque "pueden acogerse al derecho a no declarar, como ha sucedido hoy”. Señaló que así, “no podemos sacar nada, más allá de las teorías de cada grupo” y aseguró que “nadie recibe un sueldo sin derecho a ello”, refiriéndose al hecho de que algunos implicados siguen cobrando su nómina.

Hoy comparecieron Adrián Martín López de las Huertas, ex director general del Canal de Isabel II; María Fernanda Richmond, ex directora financiera de Canal de Isabel II desde 2007 hasta 2016; Avelino Martínez Herrero, miembro del Consejo de Administración de Canal Extensia en el año 2001, y José Javier Soler Gallego, ex miembro del Consejo de Administración de Canal Extensia.

