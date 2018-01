MADRID. LA OPOSICIÓN CRITICA AL PP POR ABANDONAR LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN

Google Plus

Los portavoces del PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid comparecieron ante los medios este lunes, después de que el portavoz del PP en la Cámara, Enrique Ossorio, anunciase que su grupo abandona la comisión que investiga la corrupción política y criticaron esta decisión.



La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, manifestó que con esta decisión el PP “demuestra que solo respeta a las instituciones democráticas cuando puede sacar provecho de ellas”.

Asimismo, señaló que, “aunque quiera, el PP no va a poder abandonarla, va a tener que seguir asistiendo, en calidad de imputado”. También afirmó que el PP abandona la citada comisión porque “se le viene encima un rosario de imputaciones” y recordó que "fue la primera institución que señaló a Arturo Canalda –exdirector del Canal de Isabel II- y luego tuvo que dimitir”.

Dijo que “todo el PP está bajo sospecha” y que Podemos “no necesita recurrir a los insultos” porque nos sobran los motivos”, y se preguntó si “este es el compromiso de Cristina Cifuentes con la lucha contra la corrupción”.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, declaró que le ha “sorprendido” esta decisión aunque “sabiendo que el PP es el PP, no esperaba más de ellos”. Relató, además, que la “única intención del PP es poner trabas, quejarse y no dar información” y añadió que los populares “no han ayudado mucho y su único interés era insultarse con Podemos”.

“El PP se ha visto afectado por la corrupción y dice que se va de la comisión porque les insultan, aunque el mayor insulto es ver a su expresidente Ignacio González en la cárcel”, manifestó.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, calificó de “error” esta decisión y recordó que en la comisión sobre la corrupción se dirimen solo responsabilidades políticas. Apuntó que desde el PSOE “no hemos insultado nunca” y se mostró comprensivo con la decisión del PP, ya que esa comisión se tratan asuntos que les “afectan e incomodan”. Respecto a los insultos, dijo que “nunca los hemos amparado ni defendido”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso