MADRID. TODA LA OPOSICIÓN ACUSA A CIFUENTES DE "NO COLABORAR PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN”

Los portavoces del PSOE, Ciudadanos y Podemos en la Asamblea de Madrid denunciaron hoy que el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes no está colaborando para combatir la corrupción en el ‘caso Lezo’, al negarse a entregar actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dijo que “el Gobierno de Cifuentes sigue arrastrando los pies cuando hay que combatir la corrupción”. Explicó que Ciudadanos ha pedido al Gobierno regional la contestación del juez del ‘caso Lezo’ para poder conocer el contenido de las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.

“Llevamos cuatro meses esperando que la Comunidad de Madrid envié las actas del Consejo del Canal de Isabel II, Canal de Isabel II Gestión o del Canal Extensia desde 2007, pero siguen poniendo palos en la rueda a la Comisión de Corrupción del Parlamento regional”, señaló.

A su juicio, “es necesario saber qué dijo cada uno de los miembros del Consejo de Administración cuando se compraba Emisao por 25 millones de euros y su valor real era de cinco millones”.

Reiteró que “el Gobierno de Cristina Cifuentes sigue negándose a darnos una información que es pública pero a la que no podemos acceder, una información vital para conocer qué pasó en estas reuniones”.

“Queremos saber si el PP ha cambiado ya de criterio o si va a seguir bloqueando estas 30 peticiones de información que son necesarias para poder seguir avanzando en la Comisión de Corrupción sobre el caso Lezo”, concluyó.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, dijo que Cifuentes “se niega a entregar· esas actas y se escuda en el secreto sumario”. Asimismo, aseguró que “miente y se pone de manifiesto su complicidad con la corrupción” y añadió que “no tiene voluntad de colaborar para el esclarecimiento de los hechos”.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, declaró que “lo serio, al levantarse el secreto del sumario, es acceder a las actas del Consejo de Administración del Canal”.

Al respecto de futuras peticiones de comparecencia en la Comisión sobre Corrupción de la Asamblea de Madrid, afirmó que su grupo está a la espera de que el juez decida dar acceso a la información sin interferir investigación para conocer toda la documentación.

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, negó las acusaciones de la oposición y rechazó que se haya negado documentación. “Es falso y lo saben, la realidad es que el Gobierno ha contestado 600 peticiones de información sobre ‘Lezo’, pero el abogado de la Comunidad dijo que no se podían enviar las actas”, manifestó.

Tras indicar que el CGPJ considera que el acceso a información objeto de investigación depende de la decisión del juez instructor, dijo que se está a la espera de lo que éste decida.

