MADRID. LA OPOSICIÓN CALIFICA DE “POCO CLARAS” LAS DECLARACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE KPMG EN LA ASAMBLEA

Los representantes de la oposición en la comisión que investiga la corrupción política en la Asamblea de Madrid calificaron hoy de “poco claras” las intervenciones de los representantes de KPMG Auditores Borja Guinea y Miguel Ángel Faura para hablar de la compra de la empresa Emissao por parte del Canal de Isabel II.

El diputado de Podemos Miguel Ongil dijo que las explicaciones de ambos comparecientes ”han sido poco claras e insuficientes” y manifestó que es “difícil de explicar que no respondieran a una pregunta tan fácil de por qué algo que costó 21 millones en el momento de la compra, un año después valía menos cinco”. “Es preocupante que los auditores no se dieran cuenta de que el valor real no era de 21 millones y de ese deterioro del valor en un año”, reiteró.

El diputado de Ciudadanos César Zafra dijo que, después de estas comparecencias, “no hemos sacado ninguna conclusión”. Manifestó que los dos auditores “nos han dado respuestas cambiadas y han dicho que ellos ejecutaban las cuentas pero no tienen nada que ver con la toma de decisiones por parte de la Comunidad de Madrid de la compra y de las pérdidas”.

“Emissao es una empresa que compramos todos los madrileños con dinero del Canal de Isabel II que costó al final más de 20 millones y tuvo diez millones de pérdidas”, señaló. A su juicio, ”lo preocupante es que hagan una auditoría tan seria y en ningún caso vean nada irregular”. Zafra destacó que las pérdidas se debieron, “no a una mala gestión, sino a unos chorizos que se llevaron el dinero”.

Por su parte, el diputado socialista Juan Lobato dijo que le llamó la atención que en el escrito que envió la Comunidad a la Justicia para investigar este asunto no tuvo en cuenta el trabajo de los auditores para analizar las contabilidades. Consideró extraño que, aunque desde 2014 la Comunidad conocía este quebranto patrimonial, no fuera a la Justicia.

Finalmente, el diputado del PP Juan Antonio Gómez Angulo señaló que “ha quedado claro que no se hizo una valoración previa de Emissao cuando se adquirió”.

