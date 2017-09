‘MADRID. LA OPOSICIÓN EN BLOQUE PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE NO REPITA CON LOS ‘MICROBARRIOS’ ERRORES DEL PASADO

Los grupos municipales del PP, el PSOE y Ciudadanos coincidieron este martes en pedir al Ayuntamiento que no repita errores del pasado con los ‘microbarrios’ donde planea concentrar a personas en riesgo de exclusión.

Lo hicieron en la comparecencia de la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, en la Comisión del ramo. La solicitó el Gupo Socialista y confluyó con una pregunta sobre este mismo tema registrada por el PP.

Higueras comenzó defendiendo esta solución como “de emergencia” y carácter temporal, para dar salida a personas que no han podido ser acogidas por viviendas de la EMVS, porque no pueden ni pagar alquiler, y que contarán con atención ‘in situ’ de los servicios sociales del Ayuntamiento para la integración de las personas que vivan en las 70 viviendas previstas. Lo justificó, por tanto, para que estas personas, muchas deshauciadas, tengan “un lugar donde desarrollar su vida”, y apuntó que será de carácter rotacional y no permanente.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Begoña Villacís, también presidenta de la Comisión, y que había tenido varios encontronazos dialécticos con Higueras en preguntas anteriores en que se reprocharon mutuamente “cinismo” por la defensa supuestamente mediática de sufrimiento social que habría escenificado el otro grupo municipal, lamentó que esta idea es volver a los albergues provisionales de los años 40, y que lo que se presenta como efímero se acaba quedando allí. Por último, rechazó la concentración de personas en exclusión impide su integración social y que esté “experimentando con personas”.

La del PP, Beatriz Elorriaga, coincidió en muchas de las críticas avanzadas por Villacís y señaló que en otros países intentos como éste han sido “un fracaso”, porque se trata de “guetos” y no le parece solución que los desahuciados acaben viviendo en barracones. Preguntó si ha consultado a los expertos en realojamiento o a los vecinos de los barrios próximos.

En la misma línea, Mercedes González (PSOE) dijo preferir que sea la EMVS quien se encargue de acoger en viviendas dignas a estas personas, porque es lo que puede conseguir la integración social. En su opinión, superado el ecuador de la legislatura “Ahora Madrid sigue dando bandazos en materia de vivienda”, y la EMVS sólo tiene el 15% del suelo necesario para llevar a término su plana.

También llamó a no cometer los errores del pasado en este tema, cometidos también por socialistas, según reconoció, y tachó la medida de “fuga hacia adelante” que no resuelve los problemas de demanda de vivienda y crea “ciudadanos de primera y de segunda”.

Higueras contestó que el Ayuntamiento “lo hará mejor” que los gobiernos franquistas de los 40, y reclamó su “derecho a equivocarse” en una solución que, reiteró, no pretende solucionar los temas de demanda de vivienda, sino simplemente la situación de emergencia de unas personas que no tienen otro lugar donde ir, y que serán atendidas de forma exhaustiva por los servicios sociales municipales.

