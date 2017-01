MADRID. PODEMOS PIDE ACABAR CON LA “OPACIDAD” DE LOS CENTROS DE ACOGIDA DE MENORES Y LA “SUPRESIÓN” DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra pidió, en declaraciones a Servimedia, que se acabe con la “opacidad” de los centros de acogida de menores y la “supresión” de los vigilantes de seguridad en los mismos.

Tras exponer que el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha ordenado la apertura de juicio oral y ha señalado la fecha del próximo 14 de febrero para esclarecer la posible comisión de "delitos leves" por parte tres vigilantes del centro de primera acogida de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid, dijo que en “numerosas ocasiones hemos denunciado” ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia que “menores de esos centros han expuesto ser pegados por vigilantes”.

Serra aseguró que entidades sociales como Save the Children y la Fundación Raíces también han denunciado este tipo de situaciones y afirmó que “exigiremos al consejero que en los centros de protección de la infancia no puede haber opacidad”.

Asimismo, señaló que los menores “muchas veces ponen denuncias pero el tutor legal, que es el propio director, no les permite acceder a su denuncia o parte médico, en caso de que hayan ido al hospital”.

Tras afirmar que “todo esto sucede porque la opacidad no permite garantizar los derechos de los jóvenes”, manifestó que “no creo que haya maltrato sistemático" pero destacó que "aunque sean casos aislados se vulneran los derechos de la infancia”.

Además, se mostró partidaria de que estos centros de menores “no sean tan grandes y que en línea con lo que piden algunas ONG los menores estén en centros más pequeños”. Finalmente, indicó que “desde Podemos también planteamos favorecer el acogimiento familiar frente al residencial”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso