Miles de personas participan en la marcha por la sanidad pública en Málaga

En la marcha, que comenzaba a las 12.00 horas, han participado 5.500 personas según datos recogidos por la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía y el Cuerpo Nacional de Policía, a las 13.30 horas, mientras que, desde la organización de la marcha, han cifrado el número de asistentes en 30.000 personas, consiguiendo así duplicar "con creces" el objetivo que tenían establecido.

Así lo ha dado a conocer su convocante, el docente Jonathan Andrades, expresando que se ha repetido esta marcha que ya se llevó a cabo el 27 de noviembre "para denunciar la política, en este caso nefasta, de nuestro sistema sanitario fruto de una política de recortes que encubre de algún modo la privatización del sistema sanitario".

También ha justificado la realización de la marcha "ya no solamente por la no contestación que hemos tenido por parte del consejero de Salud --Aquilino Alonso-- para tener una reunión formal y tratar estos asuntos, sino porque hemos visto que se ha empeorado el estado de la sanidad en estas navidades".

En este sentido, ha expresado que, por ello, "no sólo no hemos mejorado desde el 27 de noviembre, sino que esta cuestión ha ido a peor", apuntando que "está más que justificada esta segunda marcha y lo estará también una tercera o cuarta si estos señores, tanto la presidenta Susana Díaz como el consejero, no ponen remedio a esta situación drástica que está sufriendo la sanidad malagueña".

En cuanto a las reivindicaciones exigidas en la marcha, según ha explicado Andrades, han solicitado mayor inversión en atención primaria, en dotación para hospitales y Urgencias y, también, "la contratación de todo el personal sanitario y del Sistema Andaluz de Salud (SAS) perdido desde 2010".

Asimismo, ha señalado que "hablamos también de la falta de camas públicas, siendo Málaga la última en este sentido a nivel español, del Chare en Mijas y Torremolinos, del tercer complejo hospitalario en Málaga capital y, sobre todo, de la apertura completa del Hospital de Ronda, del de Guadalhorce y de la ampliación Costa del Sol en Marbella".

Por otro lado, ha calificado de "importante" la reversión de la fusión hospitalaria por suponer, en este caso, "un empeoramiento del servicio asistencial en especialidades como Urología". Además, ha destacado que "los presupuestos sean finalistas, que aquello que se presupueste en Sanidad se dedique exclusivamente a ello y no a otros menesteres".

Por último, ha reivindicado la "población flotante", señalando que "queremos que se cuente la población flotante a efectos de inversión". Se trata, según Andrades, de "unas reivindicaciones generales que todas ellas supondrían un trato digno a nuestra sanidad".

En cuanto al recorrido de la marcha, ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza de la Marina, continuando por calle Larios, plaza de la Constitución, calle Granada, plaza del Siglo y Molina Lario. En este punto, y a diferencia de la convocatoria anterior, ha continuado por la avenida Cervantes, para tomar el túnel de la Alcazaba y finalizar en la plaza de la Merced.

Respecto a su desarrollo, Andrades ha expresado estar "muy satisfechos", señalando estar "muy contentos por la asistencia, el apoyo de colectivos, de partidos y de todas la sociedad malagueña en general". Así, ha apuntado que, en esta ocasión, han ido "todos a una" tratándose de "una cuestión que hay que defender entre todos, ya que la sanidad no es cuestión de color político o ideológico, sino que es de los malagueños y la tienen que defender todos ellos".

De hecho, como explicó Andrades, la marcha es "un movimiento ciudadano abierto a todos, independientemente de la ideología", por lo que no ha contado con el respaldo oficial de ningún sindicato o partido, aunque se haya encontrado la asistencia de representantes políticos y sindicales por título personal.

La convocatoria de este domingo en Málaga ha sido paralela a otras movilizaciones en Andalucía, donde también se han llevado a cabo marchas para reivindicar mejoras en la sanidad pública. En concreto, Granada, Huelva y Sevilla han desarrollado movilizaciones por la misma causa.