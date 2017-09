La Mercè arranca con un pregón en el que se llama a "una respuesta colectiva contundente" al Gobierno del PP

La filósofa Marina Garcés ha abierto este viernes la fiesta mayor de Barcelona, la Mercè, defendiendo una respuesta colectiva y contundente que transforme de raíz el Estado, ante un Gobierno central "que convierte una pregunta legítima en una acción ilegal".

"No se trata sólo de poder votar. Se trata de poder decírnoslo todo, para poder cuestionar radicalmente las bases y las condiciones de nuestra convivencia, no sólo nacional, sino también política y social", ha sostenido Garcés, que ha asegurado que tiene alergia a cualquier nacionalismo pero ha celebrado que Barcelona es punto de encuentro de una Cataluña que, independentista o no, se insubordina y organiza contra la prohibición de poder ejercer el derecho de autodeterminación.

Tras ser presentada por la alcaldesa, Ada Colau, Garcés --que vive en Barcelona pero trabaja en Zaragoza-- ha dicho que cuando aceptó pronunciar el pregón temía una lluvia de insultos, porque la entristecen, pero ahora lo que hay "es que se prohíbe, se reprime y se criminaliza la expresión pública de la palabra", en una situación de excepcionalidad institucional y política como consecuencia de la prohibición del 1-O, ha dicho.

"En Barcelona, en general, no nos gusta que nos manden, ni los de fuera ni los de aquí. Es una virtud catalana que pase lo que pase no tenemos que perder nunca. Porque no nos gusta que nos manden, tenemos tendencia a reaccionar con contundencia a los abusos del poder", ha destacado la filósofa, que ha hecho una mención especial a los detenidos, imputados, estudiantes, estibadores y personas que participan en concentraciones.

Ha defendido que esta es la Barcelona que le gusta, la de las luchas sociales desde la sociedad civil y al margen de los partidos políticos --ha garantizado que no pertenece a ninguno--, y ha dicho que Barcelona se plantea el reto "de ser la capital de una república catalana que todavía no ha nacido y que no se sabe con qué forma y complicidades puede hacerlo".

REPÚBLICAS IBÉRICAS SIN ESTADO

"Puestos a imaginar, yo me la imagino como una república juntamente con el conjunto de repúblicas ibéricas, libres de Estado", ha resaltado, y ha dicho que queda mucho por imaginar si se quiere transformar la política, y que se ha hecho de Barcelona una marca en la que no hay turismofobia, sino resistencia al capitalismo salvaje.

Ante la expulsión de vecinos que ya no puede permitirse vivir en la ciudad, ha asegurado que la única forma de vivir en ella es combatir juntos: "Juntas podemos, como decía la gran pancarta que colgaron del 'Banc Okupat' de la plaza Cataluña", ha señalado recordando el 15M.

RECUERDO AL ATENTADO

Ha dicho que esta es una Mercè de ausencias tras los atentados del 17 de agosto, la de personas que no volverán nunca más a las fiestas de la ciudad porque perdieron la vida en La Rambla, la Diagonal y Cambrils (Tarragona), y ha añadido: "Y junto a ellos, unos jóvenes de Ripoll que tampoco no estarán y sobre los cuales siempre tendremos la duda de si realmente querían morir matando".

Considera que, con cada vida sesgada, con cada bolardo de hormigón, con cada control policial, la ciudad es menos ciudad, porque está hecha del ir y venir libre de la gente, y ha avisado: "Vivir juntos no significa vivir a la defensiva ni sólo entre nosotros, como si fuéramos el pueblo de Astérix. Toda Europa está ahora atrincherada y a la defensiva, y Barcelona no puede caer en esta trampa".

COLAU Y LA FILOSOFÍA

Colau ha cerrado el pregón defendiendo la importancia de la filosofía, el pensamiento crítico y la cultura, y ha lamentado: "La filosofía siempre ha incomodado el poder, siempre ha intentado reducirla, menospreciarla, ridiculizarla o anestesiarla", incluso tratando de eliminarla de los planes de estudio, ha dicho.

Ha destacado que este no era un pregón sencillo dado el contexto, y ha insistido en la necesidad de dialogar, opción que se ha presentado a menudo como cobarde, pero que requiere la valentía de escuchar y de modificar propias ideas: "Son momentos de no tener miedo, de valentía. Necesitamos más diálogo y pensamiento crítico".

Al pregón han asistido unas 700 personas, y la mayoría de ellas se ha levantado para aplaudir a la pregonera al terminar el acto, que ha dado paso al Toc d'Inici de la fiesta en la plaza Sant Jaume, con figuras, danzas y grupos tradicionales y fuegos tradicionales para marcar el inicio de la celebración de la Mercè.

Han acudido al pregón los consellers Santi Vila, Dolors Bassa y Joaquim Forn --edil hasta que fue nombrado en julio---, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, y concejales de todos los grupos municipales, excepto de la CUP, cuya edil Maria Rovira ha criticado que el cartel, de Javier Mariscal, ha costado unos 14.000 euros, algo que ve desproporcionado.

Tras el pregón --en el que el alcalde, Reikiavik, Dagur B. Eggertsson, ha destacado que es un honor ser la ciudad invitada--, han salido al balcón concejales de los partidos que han asistido, pero no del PP ni Cs, en desacuerdo por la pancarta colgada, con las palabras 'Més democràcia'.