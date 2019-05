Mendia recuerda la aportación de Rubalcaba al final de ETA y denuncia que en campaña se use "el dolor de las víctimas"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha recordado la aportación del ex líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba al final de ETA y ha denunciado que en campaña se utilice "el dolor de las víctimas" de tal forma que algunos "han vuelto a atrás en el tiempo y recuperado la existencia de ETA, que en 2011 dejó de existir".

Mendia ha realizado estas manifestaciones en Barakaldo, donde el PSE-EE ha retomado su campaña electoral tras el fallecimiento del ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que han rendido homenaje con un vídeo y cuya figura ha estado presente en todos los discursos.

La cita ha contado con la asistencia de los candidatos socialistas a las próximas elecciones municipales y forales, así como del exlehendakari, Patxi López, el delegado del Gobierno, Jesús Loza, o el exconsejero de Interior, Rodolfo Ares.

En su intervención, Mendia ha destacado que, a pesar de la emoción y de las imágenes, este acto "no es de nostalgia del pasado", sino sobre cómo quieren los socialistas construir el futuro, "con líderes de altura, de capacidad de gestión, de compromiso ético y democrático, con vocación de hacer un país mejor, un Barakaldo y una Vizcaya mejores, una Europa mejor".

Tras recordar la recuperación de derechos y libertades que lideró el PSOE tras la dictadura, ha indicado que todo ello "no fue casualidad". "El Partido Socialista lideró la mayor transformación, la más rápida y cohesionada, que haya vivido España. Pero quedó la enorme rémora, el terrorismo de ETA. Y no, no fue casualidad que el Partido Socialista en España y Euskadi lideraran el final", ha añadido.

En concreto, ha indicado que "no es casualidad que el terrorismo concluyese con Rubalcaba, Zapatero, con Jesús Eguiguren, con el lehendakari Patxi López" porque "todo lo importante que ha cambiado la vida de la gente lleva la mano y la determinación del Partido Socialista". "Y nada de lo que pueda cambiar la vida de la gente en el futuro va a pasar sin el liderazgo socialista. Ni en Barakaldo, ni en Vizcaya ni en Europa", ha añadido.

Mendia ha afirmado afrontar con ilusión los actuales ciclos electorales, pese a que "otros han utilizado el dolor, han vuelto a atrás en el tiempo y recuperado la existencia de ETA que en 2011 dejó de existir".

"Se ha vuelto a mentir y utilizar el dolor de las víctimas. De repente, se volvió a utilizar el dolor de las víctimas, se volvió a mentir, se volvió a insultar la dignidad socialista, la de nuestra militancia, la de nuestra infantería democrática. Se mancilló la resistencia de todos aquellos concejales y alcaldes que jamás abandonaron a sus vecinos en Euskadi, aunque defenderles les costara a ellos su propia vida. Todo esto se estaba haciendo hace quince días", ha denunciado.

Mendia ha indicado que, "frente a todas esas mentiras", Alfredo Pérez Rubalcaba "sin pretenderlo, sin hablar, les ha devuelto a la realidad", "Ganamos a un terrorismo profundamente injusto, lo hicimos sin vendernos a nada ni a nadie, lo hicimos a pesar de todos, ganamos la libertad para todos", ha sostenido.

"YUGO DE ETA"

La dirigente del PSE-EE ha señalado que "no hay mensaje más claro que el de Pérez Rubalcaba 'o bombas o votos'" y ha confiado en que llegará el día en que "hasta aquellos que apoyaron el terrorismo de ETA reconocerán que gracias al liderazgo socialista y la labor de hombres como Alfredo ellos también recuperaron su propia libertad y se liberaron del yugo de ETA para hacer política".

"Cuando alguien que tenía en su mano tomar decisiones trascendentales, tomó la gran y mejor decisión para todos: seguir arriesgando por el final de ETA aunque eso tuviera costes electorales, aunque lo que se hiciera fuese incomprendido, aunque la oposición nos pudieran acusar incluso de traicionar a las víctimas", ha añadido.

Mendia ha afirmado además que los socialistas no pueden entender que "el dolor se utilice para captar votos en campaña electoral y ha señalado que no lo hicieron cuando ETA mataba y tampoco se hará ahora, pero ha advertido de que "nadie les va a robar jamás el inmenso orgullo por haberlo conseguido, de haber acabado con ETA y por los grandes líderes que tomaban las decisiones arriesgadas, por los enormes concejales que se jugaban la vida".

Asimismo, ha indicado que Alfredo Pérez Rubalcaba, "sin saberlo ni quererlo, nos acaba de dar una lección más". "Una del profesor, del líder, del servidor público, de constructor de la paz. La lección de quien se va como vivió. Sin gritar y con la cabeza alta. Sin insultar, y con los deberes hechos. Con una hoja de servicios extensa, pero que en Euskadi tenemos que resumir en algo tan simple como que estamos aquí. En la calle. Sin miedo. Libres. Gracias, Alfredo. Gracias para siempre", ha añadido.

En concreto, le ha agradecido "el mejor final posible para el terror" y el "mejor principio posible para reconstruir la convivencia". "Volvemos a la calle. Volvemos a hacer el mejor homenaje a la democracia, a la libertad, a lo que hemos aprendido, a aquello por lo que hemos peleado. Aquello que nos hemos ganado el socialismo vasco, aquello por lo que se dejó la piel Alfredo", ha señalado.

Por ello, ha señalado que vuelven a cada pueblo de Euskadi a pedir "la confianza en el partido que más ha hecho por esta tierra, el que ha conseguido que seamos libres".

"Volvemos a pedirla para esos ayuntamientos de los que nos quisieron echar, de esa diputación en la que nos quisieron ningunear, en esa Europa que no se entiende sin el socialismo. Vamos a recordar a cada vecino que el voto seguro, el que sabe resistir ante las amenazas a la libertades y sabe construir derechos, es el voto socialista", ha concluido.

RETORTILLO

Por su parte, el aspirante a la Alcaldía de Barakaldo, Alfredo Retortillo, ha glosado también la figura de Pérez Rubalcaba, "un socialista que no cerró los ojos al sufrimiento, tragó amarguras, compartió desolación, puso todo su empeño, enfrentó todos los obstáculos y contribuyó de forma decisiva a librar a toda la sociedad vasca del terror de ETA".

"Este país está en deuda con muchos, con Alfredo desde luego, y no se paga esa deuda con solo unas palabras de trámite si ocultan el debido reconocimiento. Gracias, Alfredo, nosotros reconocemos y reconoceremos tu labor, lo decimos alto y claro, y en nuestra memoria te seguiremos honrando como a uno de los nuestros, como a un socialista vasco", ha señalado, para añadir que el "mayor homenaje" que se puede hacer a Rubalcaba es recuperar el Ayuntamiento de Barakaldo para los socialistas: "Alfredo, esa será tu victoria en una Euskadi en paz".

"PLOMO Y AMONAL"

Por su parte, la candidata a diputada general, Teresa Laespada, ha recordado la "ayuda" que Pérez Rubalcaba ofreció "en los duros años de plomo y amonal". "Recuerdo cuando suspendíamos la campaña electoral porque caían asesinados ciudadanos decentes a manos de ETA", ha denunciado.

Por último, ha considerado que los miembros de EH Bildu "no tienen ahora ninguna excusa" para formar del juego político una vez que "ha ganado la democracia y perdido ETA sin pagar por ello ningún precio".