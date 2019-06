Maragall defiende que un gobierno de ERC y BComú superaría bloques y facilitaría el diálogo

El candidato a la Alcaldía de Barcelona por ERC, Ernest Maragall, ha defendido este martes que un ejecutivo municipal de los republicanos con BComú evidenciaría "la superación de los bloques, de un partido independentista con uno que no lo es", algo que cree que facilitaría el diálogo con el Gobierno central.

Ha criticado que ciertos sectores ven con horror la posibilidad de que Barcelona tenga un alcalde independentista, cuando un gobierno liderado por él y con la BComú de Ada Colau podría ser "parte de la mejor vía de respuesta al bloqueo" de los últimos años, ha dicho en una entrevista de Ser Cataluña recogida por Europa Press.

"La existencia de un gobierno que no sea de un solo color, ni sólo independentista ni sólo no independentista, debería ser la mejor noticia para el Estado, en términos de relación con las instituciones", ha asegurado, y ha dicho que esta reflexión va apareciendo también en los inicialmente entusiastas de impedir a cualquier precio que él fuera alcalde.

Así, ha insistido en que la mejor opción es un pacto de su partido y el de Colau --aunque BComú ha apostado por que ella se presente a la investidura el sábado-- y, sobre si propondría que él y la alcaldesa en funciones se repartieran el cargo dos años cada uno, ha descartado que sea la mejor posibilidad: "En ausencia de respuestas razonables, todos tenemos tendencia a hacer inventos".

CON BCOMÚ ANTE EL FIN DEL JUICIO

Ha defendido que la mayor parte de los barceloneses quiere la libertad de los presos independentistas y un referéndum: "No hay que forzar a nadie a que se pase al independentismo. Hay un bloque democrático específico en Cataluña que exige la libertad de los presos y diálogo. Esta amplísima mayoría tiene la posibilidad de verse reflejada en el Ayuntamiento de Barcelona".

"Mañana termina el juicio y espero que estemos juntos BComú, ERC, JxCat y CUP con una reacción cívica conjunta" a favor de los derechos y libertades, aunque hay indicios de que, pocos días después, BComú puede pasar al otro lado, con los que tienen responsabilidad en la dirección del Estado y la situación de los presos y los derechos, ha dicho Maragall.

"HORA DE TOMAR DECISIONES"

Preguntado por si se ve o no alcalde, ha replicado que naturalmente sí lo hace, porque es lo que se deriva de los resultados de los comicios: "Esto sería el relato lógico y natural. Después aparecen soluciones contra natura. Estamos trabajando por el resultado natural y espero tener éxito en esta tarea".

"Pero empieza a ser hora de tomar decisiones. No podemos estar mareando la perdiz", ha advertido Maragall a BComú, y ha avisado de que se ha acabado el tiempo de no tomar posiciones, navegando entre unos y otros, y que coincide con el fin del juicio a los dirigentes independentistas procesados, ha recordado.

Ha asegurado que todavía no ha recibido una respuesta de Colau a su propuesta de articular un gobierno de republicanos y comuns proporcional a los resultados electorales, aunque sigue habiendo contactos informales que espera que sean "más formales" a partir de este mismo martes --él dejó en 'stand by' las negociaciones la pasada semana hasta que BComú se decidiera--.

LLEIDA Y TARRAGONA

Después de que los comuns hayan anunciado que apoyarán a la investidura de candidatos de ERC en Lleida y en Tarragona, Maragall ha señalado que "sería curioso e interesante" ver el resultado de una votación de las bases de BComú ante la posibilidad de negociar un gobierno y la investidura del candidato republicano y ganador de las elecciones.

"¿Cómo podemos pensar que la mejor opción para Barcelona sea que el alcalde lo decida el señor Valls?", ha aseverado Maragall sobre Manuel Valls (BCN Canvi-Cs), y ha indicado que le gustaría saber qué opinan las bases de BComú de aceptar sus votos, porque ve legítimo que Colau se presente a la investidura pero cree que es pasarse de la raya que esté dispuesta a recibir estos apoyos.

Sobre si se plantean gobernar con el PSC en función del resultado del juicio, ha dicho que deben ver cómo evolucionan las diferencias con los socialistas y que él no veta a nadie --está dispuesto a ver a Jaume Collboni (PSC) este mismo martes--, pero que no es posible un pacto ahora, "y BComú no puede fingir que esto no existe" y pedir indiferencia ante la situación de los presos.