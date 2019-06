Maragall reprocha a Colau que 21 votos "pesen más que las convicciones republicanas y progresistas"

En su discurso durante la sesión constitutiva del Ayuntamiento este sábado, ha asegurado que ERC gobernará desde la oposición y tomará la iniciativa: "Lo haremos desde donde nos ha tocado: desde la oposición. Desde donde el señor Valls y Collboni ha decidido que nos tocaba. Pero lo haremos con el mismo entusiasmo y convicción".

Maragall, que al prinicipio de su intervención sí ha felicitado a Colau y a BComú por revalidar la Alcaldía, ha dicho que toma nota de cómo han actuado los comuns, y ha advertido a la primera edil de que los poderosos están cerca de ella: "Los tenemos bien cerca y son bien visibles", y ha añadido que las decisiones que ha tomado son constancia de ello.

"Que nadie pretenda explicarnos nada sobre cuál debe ser nuestro rol ahora. No necesitamos caricias ni consejos interesados. No seremos aliados dóciles de un supuesto porgresismo intocable o indiscutible. No nos tiendan las manos, por favor; hoy, no", ha pedido el líder republicano.

Ha insistido en que ERC tarbajará esta legislatura para cambiar la realidad, transformar la sociedad, construir equidad, cohesión, dignidad y justicia, y que gobernarán desde la oposición y tomarán la iniciativa, por lo que sabrán "estar a la altura de lo que representó el 1 de octubre y el 3 de cotubre" para el proceso soberanista.

Antes de terminar, Maragall ha recordado a su hermano, el exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall: "Cada minuto en esta casa estará impregnado de la huella y la acción política de mi hermano, Pasqual Maragall, que también es querido para siempre por todos los barceloneses y todos los catalanes".