Manuel Valls prevé ser concejal en Barcelona aunque no consiga ser alcalde

El ex primer ministro francés y aspirante a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha afirmado este martes que pretende entrar en el Consistorio como concejal aunque no gane las elecciones municipales de mayo, y pase lo que pase no regresará a Francia.