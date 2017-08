Madrid instala un 'punto violeta' contra agresiones sexuales en sus castizas fiestas de la Paloma

La delegada del Área de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, y el concejal presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño, han acudido esta tarde para visitar el punto violeta que está situado en Las Vistillas.

Según ha explicado Mayer en declaraciones a los periodistas, en estos espacios, coordinados con la Policía Municipal, habrá personas voluntarias con una formación específica para informar, concienciar y acompañar a posibles víctimas, en caso de que sufran una agresión verbal, un tocamiento o, en último término, una violación.

Estos puntos van a estar situados en todas las fiestas que van desde el mes de julio al mes de octubre en Madrid. Principalmente, las fiestas de la Paloma, las de La Melonera, las de Moncloa- Aravaca y las de San Blas.

"Esto va a ser un punto de referencia para prevenir las agresiones sexuales y van a estar compuestos de voluntarias y voluntarios que han recibido una formación especializada en agresiones sexuales", ha indicado la concejala.

Para llevar a cabo su función los voluntarios van a tener materiales como chapas y pegatinas y podrán repartir también una tarjeta con información para saber a qué teléfono se puede llamar dependiendo de la agresión que se haya tenido.

También está habilitado un teléfono que va a funcionar de jueves a domingo de 22 a 7 horas de la mañana para que, si sucede algo en el espacio público y el punto violeta no está abierto, se tenga un lugar donde llamar y atienda una persona especializada. El número habilitado por el Ayuntamiento para solicitar orientación general acerca de una agresión sexual es el 628 18 60 71.

Este teléfono de atención comenzó a utilizarse la semana pasada pero, según Mayer, aún no tienen datos de si alguna persona ha recurrido a este tipo de ayuda.

"LA VIOLENCIA MACHISTA, UNA DE LAS MÁS INVISIBILIZADAS"

Asimismo, la edil ha asegurado que esta campaña tiene "una vocación de permanencia" y que por ese motivo han contado con las asociaciones de comerciantes y de vecinos para que les ayuden a distribuir todo el material. "Fundamentalmente donde se producen las concentraciones de gente son en las fiestas y queríamos que hubiera puntos de referencia", ha señalado.

En cada fiesta de los distritos estará disponible uno de estos puestos desde las 21 a la 01.00 horas. En ellos, distintos voluntarios irán relevándose para recibir tanto a hombres como a mujeres.

A juicio de Mayer, estos 'puntos violetas' "hacen falta" porque las violencias sexuales "son una de las violencias más invisibilizadas y que menos se denuncian, ya que se considera totalmente natural tratamientos indeseados en entornos de fiesta, de noche, de alcohol y de drogas, que pueden llegar al último extremo hasta agresiones sexuales". "Se trata de que las mujeres se sientan fuertes y seguras para denunciar estos hechos", ha remarcado.

Una de las voluntarias que atenderán este viernes a las personas que requieran su ayuda en las fiestas de la Paloma, Irene Rodríguez, ha explicado que cuando una persona acude a uno de estos puntos, en primer lugar, se le escucha.

En la formación, les dijeron que pueden llegar personas en muchos tipos de situaciones, como por ejemplo "una mujer en shock, que no recuerda cuestiones". Por ello "primero hay que escucharla y luego informarla de los pasos a seguir, según el protocolo del Ayuntamiento", ha detallado.

"Nosotras escuchamos e informamos de cuál es el procedimiento. Además, las acompañamos en el caso que lo consideren y tendríamos que tener el contacto con la Policía en caso de que la mujer quisiera poner una denuncia, pero siempre es la mujer la que tiene la última palabra", ha señalado Rodríguez.

Por otro lado, esta voluntaria ha reconocido que sobre formación en temas de hombres que puedan ser agredidos sexualmente "no se hizo tanta incidencia", pero que sí se lo comentaron. "No es exclusivo para mujeres. En el caso que haya hombres (agredidos) se les atenderá", ha adelantado.

Por último, Rodríguez ha reivindicado que es fundamental la concienciación por parte de la sociedad. "No puede ser que por un ambiente de fiesta se tenga derecho ha realizar agresiones. Yo como mujer feminista veo fundamental la concienciación en este tema en toda la sociedad. No es no", ha concluido.