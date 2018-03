MURCIA. DIRECTIVOS DE EMPRESAS DE MURCIA SE ACERCAN A LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE UNA CATA A CIEGAS DE PRODUCTOS REGIONALES

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, celebró este viernes la actividad titulada `ONCE sentidos. Encuentro con empresarios de la Región de Murcia´ en el hotel NH Murcia Centro, con el objetivo de concienciar a los empresarios sobre el talento de las personas con discapacidad. Esta actividad ha contado con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE).



Los asistentes al encuentro fueron Virginia Carcedo, directora general de Inserta Empleo; Juan Carlos Morejón, director territorial de ONCE en la Región de Murcia; Delia Torralba, directora regional de Inserta Empleo, y Alejandro Zamora, director del SEF.

Durante la presentación, Delia Torralba indicó que “hay cerca de 12.000 personas en la base de datos de Murcia, que el acceso al empleo es una de las oportunidades más importantes para cualquier persona, y, cómo no, para las personas con una discapacidad y es grato ver el trabajo que se ha realizado por la satisfacción que tiene la persona que trabaja allí y el responsable a cargo de esa persona con discapacidad”.

Virginia Carcedo expuso, con respecto a las cifras, que “tenemos la base de datos más importante a nivel nacional: 240.000 personas con discapacidad de todos los perfiles y trabajamos con ellas desde un aspecto muy positivo, ya que utilizamos la Clasificación Internacional de Capacidad promovida por la OMS, que pone el foco en su capacidad interrelacional y comunicacional, y hace que dos personas con la misma capacidad tengan distintos perfiles. Es algo importante porque no debemos encasillar a una persona por su discapacidad para un puesto determinado, sino que hay que pensar que todos los puestos pueden ser ocupados por personas con discapacidad con los debidos ajustes y con el análisis correcto”.

Con respecto al tejido empresarial, indicó que “nosotros tenemos ahora otros grupos de interés aparte de las personas con discapacidad, y son las empresas, y necesitamos de las empresas. Entramos en la empresa, la conocemos desde dentro y, de acuerdo con sus profesionales de Recursos Humanos, trabajamos para que la inclusión de la persona con discapacidad sea lo más sencilla posible para el empleado y para el equipo de la empresa”.

Carcedo ha explicado además que, la plataforma Por Talento trabaja con más de 4.000 empresas y es la primera plataforma totalmente accesible donde las personas con discapacidad se inscriben y en la que las empresas también pueden publicar sus ofertas.

Por último, indicó que “las personas con discapacidad mejoran el clima laboral y tienen un menor nivel de rotación. Nuestro trabajo es poner al mejor candidato en vuestras plantillas, y si las empresas tienen a personas con discapacidad en sus equipos, diseñarán sus productos desde este punto de vista y llegarán a otros mercados que de otra manera no llegarían”.

DEGUSTACION A CIEGAS

Tras la presentación tuvo lugar la degustación a ciegas de productos regionales en la que los responsables de Recursos Humanos del grupo Orenes, Carrefour, Disfrimur, El Corte Inglés, grupo Zambudio, Hefame, Hospital de Molina, hoteles NH, MTorres, Plasbel, Salazones Diego, UCAM, STV Gestión, SEF, Logosegur, Mercamurcia, y grupo Caliche, acompañados por los de ONCE Murcia, pudieron acercarse de primera mano a la experiencia de vivir una situación cotidiana privados del sentido de la vista. El objetivo era que valoraran por ellos mismos las capacidades que desarrollan y las dificultades a las que se enfrentan día a día las personas con una discapacidad visual.

Juan Francisco Carmona, propietario y sumiller del restaurante `Pura Cepa´ de Murcia, fue el encargado de dirigir la actividad. Los responsables de Recursos Humanos pudieron degustar mojama de atún, hueva de maruca, almendras marconas, queso de cabra y queso al romero.

Tras la degustación, Delia Torralba animó a los asistentes a comentar cuál había sido su experiencia. El responsable de Recursos Humanos de El Corte Inglés afirmó que “la experiencia había sido inolvidable y emocionante”. Su homólogo de Salazones Diego expuso que “con esta experiencia se potencian otros sentidos”.

Por su parte, la encargada de Recursos Humanos de la UCAM remarcó que “es impresionante. Te hace ponerte en la piel de otras personas y valorar más su esfuerzo. En la UCAM trabajamos con personas con discapacidad y nos contagian constantemente con su alegría”.

Tras la degustación, Virginia Carcedo opinó que “ha sido el primer encuentro de estas características en la Región de Murcia. Hemos hecho que los responsables de estos departamentos vean la discapacidad desde un aspecto experiencial, y puede ser la puerta de entrada para darnos a conocer y que se deriven contrataciones, actividades de formación, colaboraciones y, posiblemente, convenios”.

Delia Torralba afirmó que “ponerte en la piel de una persona con discapacidad te hace plantearte muchas cosas. El poder demostrar que una persona con discapacidad tiene unas capacidades impresionantes para un puesto de trabajo es importantísimo, y los asistentes se han llevado muy buen sabor de boca porque han vivido algo novedoso para ellos y porque se han ido más concienciados sobre qué es la discapacidad”.

La presencia de Inserta en este encuentro forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



