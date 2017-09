MADRID. LOS BOMBEROS MUNICIPALES CONVOCAN 75 PLAZAS DE CONDUCTOR BAJANDO Y PONDERANDO EXIGENCIAS PARA FACILITAR EL ACCESO A MUJERES

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado 75 plazas para la categoría de bombero/a conductor/a especialista, en una convocatoria que por primera vez bajará "levemente" las marcas mínimas que se exigen en pruebas físicas y ponderará las máximas para facilitar el acceso a mujeres.

Según explicó el Ayuntamiento, las plazas convocadas son las equivalentes a las no salieron a concurso en los ejercicios de 2013, 2014 y 2016. El cambio en las bases para distinguir entre marcas para hombres y mujeres se aprobó en el pleno de marzo y cuenta, según el Consistorio, con el apoyo de la mayor parte de los sindicatos.

No obstante, la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias, Ana María Domínguez, preguntó en la sesión de hoy si la bajada leve que se ha producida en algunas de las marcas exigidas para fomentar la incorporación de la mujer a los Bomberos, en los que hay más de 1.400 hombres y sólo dos mujeres, no ocasionará una pérdida en la calidad del servicio.

Desde Ciudadanos indicaron a Servimedia que lo que se aprobó en pleno fue la baremación de marcas, no la rebaja general de todas para facilitar el acceso a las mujeres. Desde el Área de Salud, Seguridad y Emergencias, matizaron a esta agencia que las mínimas sebajan levemente, en tanto que las máximas se ponderan en favor de las mujeres.

En la comisión, el delegado del Área, Javier Barbero, alegó que la baremación por sexos ya se hace en muchos cuerpos municipales de Bomberos y que no se ha constado un empeoramiento en su desempeño. Su introducción en Madrid se hace, aseguró, "sin abandonar los indicadores de excelencia" y "no afecta de manera significativa a la adecuada prestación del servicio".

El delegado dijo que en el Gobierno municipal no están "cerrados a cualquier aportación o crítica de los expertos", pero cree "la diversidad y la pluralidad mejora el desempeño de cualquier profesión" y que "ya es hora de que el Cuerpo de Bomberos esté dentro de un marco de equidad".

