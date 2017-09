MADRID. EL PLENO MUNICIPAL TRASLADA A LA COMUNIDAD LA PETICIÓN CIUDADANA DE UN BILLETE INTERMODAL

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles pedir a la Comunidad la aprobación del billete intermodal, que fue la petición más respaldada en los procesos de participación ciudadana promovidos por el Gobierno municipal.

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, presentó la propuesta con el “orgullo” de ser la primera que surge de los ciudadanos y recoge la institución, y afirmó además que el billete intermodal es “la norma” en muchas grandes ciudades.

Desde Ciudadanos, Silvia Saavedra se declaró a favor de la iniciativa pero dijo que algo tan obviamente bueno no tenía que someterse a consulta ciudadana si no es para “autobombo” de Soto y que éste “haga las Américas”, en referencia a la exposición que hizo la semana pasada en la ONU el delegado acerca de la participación ciudadana en Madrid. Por su parte, Ramón Silva, del PSOE, alertó del peligro de “frustración” de que una iniciativa popular se tope con que la competencia no es del Ayuntamiento y por tanto caiga en saco roto.

El más crítico fue Percival Manglano, del PP, quien argumentó el voto en contra de su grupo desde tres razonamientos. El primero, que, al ser competencia del Consorcio Regional de Transportes, donde la Comunidad pone el 80% del capital, esta iniciativa supone que “invitan ustedes pero paga la Comunidad” los entre 15 y 20 millones de euros que costaría. Además, criticó que el Ayuntamiento ponga “deberes” a la Comunidad cuando él tiene muchos por resolver.

El segundo, que la iniciativa que se aprobó por participación ciudadana hablaba genéricamente de dar facilidades a la intermodalidad y ésta “ya existe” con el abono transportes, con el que se hacen el 83% de los viajes en la EMT.

Por último, Manglano criticó la supuesta “politización” de la iniciativa, pues a su juicio el Ayuntamiento quiso avalar con la consulta ciudana una proposición no de ley de Podemos presentada simultáneamente en la Asamblea.

Soto le contestó que para utilizar el abono transportes hace falta viajar más de 40 veces al mes, mientras que el billete intermodal sería único y no obligaría a “ticar” en cada medio que se coja, y que la iniciativa de Podemos, que se aprobó en la Asamblea, se votó cuando el billete intermodal ya era la propuesta ciudadana más votada en la web Madrid Decide.



