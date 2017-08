MADRID. EL PP MUNICIPAL PIDE SACAR "TARJETA ROJA" A SÁNCHEZ MATO POR "COLAR" INVERSIONES "CAMUFLADAS"

El conccejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Álvaro González, pidió hoy a la alcaldesa Manuela Carmena que cumpla la ley “como todos” y saque “tarjeta roja y expulsión” al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, por su intento de "colar inversiones a través de partidas presupuestarias camufladas", a las que la Delegación del Gobierno ha presentado un requerimiento de anulación.

González reaccionó de esta manera a la contestación de Sánchez Mato a la Delegación del Gobierno, en la que rechazaba el requerimiento de anulación de las inversiones aprobadas en los plenos de junio y julio.

"Lamentamos que Ahora Madrid y el PSOE se dediquen a hacer equilibrismo político", criticó González. "Saben que han incumplido la regla de gasto y es por eso por lo que la Delegación del Gobierno ha requerido al Ayuntamiento de Madrid las explicaciones oportunas".

"El Estado de derecho que nos hemos dado y las leyes que nos hemos dado están para cumplirse", sostuvo este edil del PP, quien acusó a Mato de "colar inversiones a través de partidas presupuestarias camufladas" y al PSOE, que le ha defendido, de actuar como "palmeros" del Ejecutivo de Ahora Madrid.

DISCREPANCIAS CON DANCAUSA

Sánchez Mato contestó hoy a la Delegación del Gobierno, que dirige Concepción Dancausa, que sus requerimientos para dejar sin efecto los acuerdos de los plenos municipales de junio y julio no se ajustan a derecho, porque interpretan que las inversiones aprobadas se sufragan con esos 238 millones, cosa que niega el Ayuntamiento.

Tras excederse el Consistorio en 233 millones sobre el límite que le imponía la regla de gasto en 2016, el Ministerio de Hacienda y Función Pública le impuso, con el objeto de compensar ese exceso, un acuerdo de no disponibilidad de 238 millones respecto a las inversiones presupuestadas para este año.

El Ayuntamiento, aun contrario a esa interpretación, toda vez que las cuentas municipales presentan superávit, accedió a aprobar ese acuerdo, e inmovilizó ese dinero en dos fases: 104 millones por acuerdo del pleno de abril y los 134 restantes en el de mayo.

CANTIDAD IDÉNTICA

Sin embargo, dentro del empeño del Gobierno municipal en que eso no menoscabara sus inversiones, sacó una cantidad idéntica de dos fuentes: por un lado, pasando a inversiones financieramente sostenibles (que son sufragables con cargo al remanente de tesorería y no computan en el déficit fijado por la regla de gasto) unas que sumaban 144 millones: y, por otro, aplazando a finales de año transferencias a empresas municipales, para las que Sánchez Mato aseguró que tiene el dinero garantizado.

De esa forma, el Pleno municipal de junio dio luz verde a suplementos de crédito y créditos extraordinarios por valor de 230 millones de euros y el de julio a otros por valor de 72 millones. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rechazado también esta forma de sufragar las inversiones, a lo que el delegado de Economía ha contestado que no se “tenido en consideración la normativa financiera y presupuestaria que ampara las modificaciones presupuestarias aprobadas”, que es distinta al dinero inmovilizado. Además, Mato indicó que el 43% de las actuaciones están tramitadas ya y algunas incluso se han finalizado, por lo que sería legalmente inviable proceder a su paralización.

