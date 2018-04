MADRID. ELEVADAS AL PLENO MUNICIPAL LAS REFORMAS PARA TRATAR COMO ASOCIACIONES A LAS QUE NO TENGAN PERSONALIDAD JURÍDICA

Google Plus

La Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid elevó este lunes al Pleno sin debate las modificaciones del Reglamento de Participación Ciudadana y el Consejo Sectorial de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas que permitirán que entidades sin personalidad jurídica entren en el Registro de Asociaciones con los beneficios que ello comporta.



La Comisión se reunió con carácter extraordinario y urgente para que el Pleno ordinario de los días 23 y 24 debata y probablemente apruebe con los votos de Ahora Madrid y el PSOE ambas modificaciones. Según indicaron a Servimedia fuentes municipales, la falta de tiempo para discutir los pormenores de estas reformas normativas pero la necesidad del paso por comisión motivó esta sesión de trámite en la que nadie tomó la palabra salvo para expresar el sentido de su voto.

Las dos enmiendas a la totalidad del Grupo Popular fueron tumbadas por Ahora Madrid y el PSOE, mientras que el voto a las enmiendas parciales careció de trascendencia por cuanto que todos los grupos decidieron mantener vivas las suyas rechazadas de cara al Pleno.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este el 15 de febero modificar el Reglamento de Participación Ciudadana para añadir en el registro de asociaciones dos secciones: una que recoja a las fundaciones y otra a los colectivos que no tengan entidad jurídica y no estén inscritas en ningún otro registro.

Según explicó entonces el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, sólo las entidades que ya están en el registro (federaciones, uniones, asociaciones y confederaciones) podrán recibir subvenciones y usar de forma permanente inmuebles municipales, pero las nuevas podrán utilizarlos de forma puntual y gozar de bonificaciones o exenciones de tasas, así como recibir asesoramiento del Ayuntamiento.

Preguntado expresamente si esta modificación permitirá incluir a grupos como el autodenominado Centro Social 'La Ingobernable', que ha ocupado unilateralmente el edificio municipal de la calle Gobernador, Murgui dejó entrever que sí, al señalar que el Ayuntamiento tiene que relacionarse con las entidades que realicen un servicio de interés para la sociedad independientemente de la "animadversión" que generen en "algunos sectores".

Además, Murgui indicó que, también a propuesta del Consejo Sectorial, habrá iniciativas, ya no asociaciones, que podrán ser declaradas de interés público-municipal (la declaración de utilidad pública se rebautizará así para distinguirse de la estatal).

Fuentes del Área precisaron a Servimedia que se hará por medio de una baremación objetiva cuantitativa y cualitativa y que las iniciativas podrá presentarlas cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos y las elegirá el propio Consejo, en el que están representados también el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, el propio Consejo Sectorial, creado en 2010, tendrá a partir de ahora dos órganos: una asamblea de carácter deliberativo y abierto, donde podrán participar todas las entidades del registro, y una comisión ejecutiva, elegida democráticamente por el Consejo.



