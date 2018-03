MADRID. EL PLENO MUNICIPAL LIQUIDA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS GOBIERNOS DEL PP CUMPLIENDO LA SENTENCIA JUDICIAL

Google Plus

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este jueves por unanimidad archivar todas las actuaciones de la comisión de investigación sobre la gestión económica de los anteriores gobiernos municipales del PP, en cumplimiento de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Madrid, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, que estableció que las comisiones de investigación municipales tienen que tener un objeto concreto.



El debate sirvió para retomar los reproches dialécticos entre el exdelegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato, quien impulsó esta comisión y presentó la propuesta, y el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida.

Sánchez Mato asumió la sentencia pero apuntó que el PP no ha conseguido evitar que la ciudadanía se entere de lo que los populares hicieron cuando gobernaban, mientras que Almeida rechazó que un imputado por presuntas prevaricación y malversación, como lo está el exdelegado por querella del PP contra el contrato de un informe contra el Madrid Mutua Open de Tenis, venga a “dar lecciones de honradez”.

Le auguró que acabará en el banquillo y se jactó de que gracias al recurso contra esta comisión de investigación, atendido por los tribunales, el Ayuntamiento se mantenga en la legalidad.

Desde Ciudadanos, Silvia Saavedra se limitó a manifestar su absoluto respeto a las decisiones judiciales, mientras que en nombre del PSOE, Mercedes González, acusó al PP de confundir la naturaleza política de las comisiones de investigación con los procesos judiciales y a Ahora Madrid de hacer lo mismo al no enviar la documentación requerida por los grupos en la comisión sobre la municipalización de Bicimad, que todavía no se ha puesto en marcha por este motivo.



