MADRID. EL GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTARÁ LAS PROPUESTAS CIUDADANAS QUE SE APRUEBEN “COLECTIVAMENTE” EN EL PLENO DE PUERTAS ABIERTAS

- No se someterán a votación, pero los grupos podrán posicionarse a favor o en contra. El Ayuntamiento de Madrid celebrará el 18 y 19 de noviembre un Pleno abierto a los vecinos en el que se someterán a votación tres propuestas ciudadanas que el Gobierno municipal apuesta por respetar y ejecutar “en el caso de que se adopten colectivamente decisiones”.

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, y el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, avanzaron el procedimiento a seguir en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que se celebró este jueves.

Valiente informó de que el sábado 18 tendrá lugar la segunda jornada de puertas abiertas del Pleno municipal, con un Pleno abierto de 16.00 a 18.30 horas en el que la alcaldesa, Manuela Carmena, saludará a los asistentes y luego intervendrán los cuatro portavoces de los grupos municipales (José Luis Martínez-Almeida del PP, Rita Maestre de Ahora Madrid, Purificación Causapié del PSOE y Begoña Villacís de Ciudadanos), y los autores de las tres preguntas o propuestas que hayan sido seleccionadas en la web Decide Madrid. El domingo también se abrirá el Pleno a los ciudadanos entre las 11.00 y las 19.00 horas.

Soto detalló que las tres preguntas y propuestas elegidas en Decide Madrid serán las que más diferencia positiva obtengan entre votos a favor y votos en contra de todas las que se presenten hasta el 13 de noviembre, y que su debate será como el de las que presentan los grupos municipales, con tres minutos para formularlas, otros tres para los portavoces y un minuto de réplica.

A pregunta de los periodistas, explicó que se admite cualquier propuesta siempre que no contenga elementos delictivos y que, aunque no se trata de un pleno normativo y por tanto jurídicamente vinculante, el Gobierno municipal apuesta por “respetar” las propuestas que se aprueben y, “en caso de que se adopten colectivamente decisiones”, llevarlas a cabo.

Según indicaron a Servimedia fuentes del área, las propuestas no se someterán a votación, pero los grupos podrán posicionarse a favor o en contra, por lo que una unanimidad podría entenderse como esa toma colectiva de decisiones a la que se refirió el delegado.

