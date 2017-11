MADRID. EL PLENO MUNICIPAL ABIERTO DEBATIRÁ MULTAR POR TIRAR COLILLAS Y NO RECOGER EXCREMENTOS CANINOS

El pleno abierto de la ciudad de Madrid, que se celebrará el próximo sábado 18, debatirá propuestas ciudadanas como si se ha de multar a quien tire colillas al suelo o no recoja los excrementos de su perro y si se ha de eliminar el coste de las llamadas a la Policía Local o el 010.

Según informó el Ayuntamiento, éstas han sido la segunda y la tercera de las tres propuestas que más diferencia entre votos a favor y votos en contra han obtenido en la web Decide Madrid hasta ayer, lunes, fin de plazo para participar. La de las colillas logró 268 votos a favor y 8 en contra y la de eliminar el coste a esas llamadas 252 votos a favor y 9 en contra.

La más votada (304-13) ha sido una iniciativa para de que el metro se abra de noche, pero esto sería competencia de la Comunidad de Madrid, y que haya transbordo gratis entre autobuses de la Empresa Municipal de Transportes.

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, aseguró en la presentación del pleno, el pasado día 2, que, aunque no se trata de un pleno normativo y por tanto jurídicamente vinculante, el Gobierno municipal apuesta por “respetar” las propuestas que se aprueben y, “en caso de que se adopten colectivamente decisiones”, llevarlas a cabo.

Según indicaron a Servimedia fuentes del área, las propuestas no se someterán a votación, pero los grupos podrán posicionarse a favor o en contra, por lo que una unanimidad podría entenderse como esa toma colectiva de decisiones a la que se refirió el delegado.

PREGUNTAS

El debate de las propuestas será como el de las que presentan los grupos municipales en los plenos oficiales, con tres minutos para que las formulen los ciudadanos que las presentaron en la web, otros tres para los portavoces y un minuto de réplica.

Además, han sido elegidas tres preguntas, por el mismo sistema: “¿Por qué el Ayuntamiento se desdice de hasta tres de sus propios informes, triplicando injustificadamente el valor a monetizar por Residencial Maravillas?” (323-11), “¿Por qué no se consigue un Madrid limpio gobierne quien gobierne?” (137-18) y ¿Cuáles son las medidas previstas en caso de persistencia de sequía?” (122-13).

El pleno se celebrará de 16.00 a 18.30 horas, la entrada será abierta a los ciudadanos y comenzará con un saludo de la alcaldesa, Manuela Carmena, y la intervención de los cuatro portavoces de los grupos municipales (José Luis Martínez-Almeida del PP, Rita Maestre de Ahora Madrid, Purificación Causapié del PSOE y Begoña Villacís de Ciudadanos).

Después se formularán y debatirán las preguntas y propuestas. El domingo también habrá una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas al Salón de Plenos, de 11.00 a 19.00 horas.

