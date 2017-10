MADRID. EL PLENO MUNICIPAL RECHAZA CONSTRUIR EL RETÚNEL QUE CONTEMPLABA EL PROYECTO ORIGINAL DE PLAZA DE ESPAÑA

El pleno del Ayuntamiento de Madrid rechazó este martes una moción de urgencia presentada por Ciudadanos para construir el túnel desde la calle de Bailén hasta la Cuesta de San Vicente que incluía el proyecto ganador del concurso para remodelar la Plaza de España, pero fue desestimado por el Gobierno municipal.

El portavoz de Desarrollo Urbano Sostenible de Ciudadanos, Bosco Labrado, reclamó el llamado retúnel para respetar la votación ciudadana y la integridad del proyecto que resultó ganador en la consulta y para ayudar a paliar la congestión del tráfico en el entorno de la futura Área Central Cero Emisiones.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, aclaró que el concurso hablaba de ideas, y que, una vez elegida una, la ejecución del proyecto podía experimentar variaciones a tenor de los condicionantes específicos, aunque sigue siendo casi idéntica al original. Justificó además que el retúnel, una obra cara y compleja, no será necesario según los estudios que esperan una sustancial reducción de tráfico cuando se ponga en marcha la prohibición del tráfico a los no residentes.

La portavoz socialista del Área, Mercedes González, instó a Calvo a explicar en detalle el proyecto, que cree que en el futuro será aprovechable para los ciudadanos, por lo que pidió una reunión con todos los grupos municipales, pero recordó a Cs que el pliego de condiciones reservaba al Ayuntamiento la posibilidad de introducir modificaciones.

Desde el PP, Paloma García Romero acusó a Calvo de haber mentido a todos con la Plaza de España, como cuando dijo que se tiraría parte del muro de los Jardines Sabatini, cosa que ya ha desautorizado la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini; a los autores del proyecto, por no pagarles y cambiárselo, y a los ciudadanos que lo votaron. En su opinión, se ha cargado toda la apuesta de participación del delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, después de gastarse un millón de euros en el proceso. Por último, criticó la intención de Calvo de voltear la estatua de Miguel de Cervantes, Don Quijote y Sancho, para que mire “al hotel de su empresario de referencia”, es decir, al Edificio España.

En su réplica, Labrado puntualizó que el concurso de ideas se presentó como vinculante y que él no se había referido a la congestión del tráfico en el Área Central Cero Emisiones, sino a la de su entorno.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso