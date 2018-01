MADRID. EL PP MUNICIPAL Y LA FRAVM COINCIDEN EN SEGURIDAD Y DISCREPAN EN URBANISMO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y otros dirigentes del grupo, se reunieron este lunes con los máximos responsables de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Frvam), con quienes coincidieron en la adopción de medidas para garantizar la seguridad en los barrios pero discreparon en materia de urbanismo.



Almeida, compañado por el portavoz adjunto del grupo, Íñigo Henríquez de Luna, y la secretaria general del mismo, Inmaculada Sanz Otero, se reunió durante dos horas y cuarto con el presidente de la Fravm, Enrique Villalobos; su vicepresidenta, Maria del Carmen Lostal, y otros dos miembros de su junta directiva, Vicente Pérez y Mercedes San Ildefonso.

Almeida destacó la “labor muy importante” de la Fravm en beneficio de los ciudadanos y barrios de Madrid en sus 40 años de historia, y aseguró que en la “búsqueda de soluciones” para los vecinos van a encontrar siempre al Grupo Popular. A pregunta de los periodistas, desmintió que las relaciones entre el PP y la Fravm hayan sido “tirantes”, pero sí constató que, pese a que las reuniones en las que él ha estado han sido “cordiales” y con un objetivo compartido, “muchas veces” han mantenido “perspectivas diferentes”. Sin embargo, cree que esa discrepancia "enriquece", y, en esa línea, calificó la reunión de hoy de "muy fructífera".

“Nuestras conversaciones son cordiales y productivas”, corroboró Villalobos, quien no quiso hacer distingos como interlocutores entre Almeida y su predecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, que fue muy crítica con la Fravm pero de la que dijo que siempre la trató “con mucho respeto”, por lo que la Federación no tiene “que hacerle ningún pero a nadie”.

Enmarcando la reunión “dentro de las normales relaciones y contactos con todos los grupos políticos” y reconociendo que el PP es “esencial” en Madrid, Villalobos detalló que en urbanismo los puntos de vista eran “distintos, pero no tan antagónicos como para no podernos entender”, y que, en cambio, en materia de seguridad las posturas “van a estar mucho más cercanas”, así como en la necesidad de mejorar las dotaciones en pro del reequilibrio territorial.

En materia de seguridad, constató los problemas que están sufriendo los barrios periféricos, que requerirían de una mayor inversión por parte de todas las administraciones, de forma que ante cualquier amenaza se pueda poner en marcha un operativo adecuado.

En urbanismo, dijo que la posición de la Fravm respecto a los desarrollos del sureste en distinta de la del PP en cuanto a “su progresión y el número de viviendas”, pero apuntó que “las posiciones pueden tener algún tipo de encuentro” y reconoció que la Federación también discrepa en este tema con el Gobierno municipal.



