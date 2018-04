MADRID. BARBERO LIMITA A MOTIVOS LABORALES LA CONCENTRACIÓN DE POLICÍAS Y PP Y CS DICEN QUE QUIEREN “RESPETO”.

Google Plus

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, limitó este martes las motivaciones de los policías municipales que se concentraron en la Plaza de la Villa a “reivindicaciones sindicales”, mientras que los portavoces del PP y Ciudadanos, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, interpretaron que los agentes piden ante todo “respeto” a su labor por parte del Gobierno municipal.



A la salida de la Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias, Barbero admitió que la concentración es “absolutamente legítima” y que “tiene su lógica dentro de una cuestión negociadora del convenio colectivo”; se mostró dispuesto a “escuchar las reivindicaciones de la parte sindical” y aseguró estar esperando la contrapropuesta de ésta y que “seguro” llegarán a un acuerdo.

El delegado desvinculó la protesta de los tuits de la concejala Rommy Arce por los que dos sindicatos policiales se han querellado conra ella, y en los cuales Barbero dijo que le “cuesta ver un delito de injurias” como el que se le imputa. “Los sindiatos no se meten en poitica,no deberían meterse, no tienen por qué”, despejó, sin entrar en detalles sobre la negociación sindical “por respeto” a las partes negociantes.

Finalmente, contestó al PP que la campaña de apoyo a la Policía Municipal que ayer anunció la alcaldesa, Manuela Carmena, estaba pensada hace tiempo y por tanto es independiente de la iniciativa popular por conceder al Cuerpo la Medalla de Honor de la ciudad.

También a la salida de la Comisión, el socialista Ramón Silva dijo que es “necesario cerrar ya un acuerdo”, porque la Policía tiene “una carencia de efectivos muy notable” de la que responsabilizó a los gobiernos municipales del PP y que ahora se pretende compensar con horas extra, por lo que se ha multiplicado la conflictividad.

Almeida y Villacís quisieron escenificar su apoyo a los agentes concentrados, y, en la misma Plaza de la Villa, el primero intepretó que “la concentración demuestra el desprecio que tienen Manuela Carmena y el gobierno municipal” a unos agentes que, desde su punto de vista, ante todo “piden respeto a su trabajo y a su dignidad” .

Según añadió el portavoz del PP, Carmena “debería tomar nota y respaldar de forma contundente a la Policía Municipal”; en concreto, cesando a Arce, concediéndo al Cuerpo la Medalla de Honor y negociando el conenio colectivo. Pero lo ve poco probable, pues Ahora Madrid “desconfía de la Policía Municipal”, porque hace tres años corrían delante de ella y ahora la dirigen.

Por su parte, Villacís ironizó que el Gobierno municipal ha conseguido unir a todos los policías en rechazo a él y que, tras reiterados insultos, “sólo piden respeto y apoyo a su trabajo”, mientras en Ahora Madrid “ni siquiera son capaces de sentarse a negociar el convenio”; a su juicio, “no quieren llegar a acuerdos porque no les gusta la Policía”, lo que a su juicio está en "la naturaleza" de Podemos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso