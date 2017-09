(Vídeo) MADRID. LA COMUNIDAD MODIFICARÁ EL MODELO DE CENTROS OCUPACIONALES PARA POTENCIAR LA AUTONOMÍA PERSONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Google Plus

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 915450103). El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, anunció este miércoles que “dentro de poco, se modificará” el actual modelo de centros ocupacionales, que dan trabajo a miles de personas con discapacidad intelectual en los más de 100 que existen en la región, “para que no sean solamente espacios donde estar sino que sean también espacios donde generar oportunidades” para este colectivo "y puedan encontrar un trabajo y vivir de una manera más autónoma”.

Durante una entrevista en Servimedia, Izquierdo explicó que así se cumple "algo que se venía reclamando desde el sector desde hace mucho tiempo" y que consiste en que si una persona de un centro ocupacional encuentra trabajo se facilita "que vaya a trabajar, que es lo prioritario, pero si tiene un fracaso en el trabajo o se le acaba el contrato y necesita volver, no tiene que perder nunca la plaza” en el centro en el que estaba.

El consejero calificó este cambio de “radical” porque “nos hemos encontrado” en estos centros, que se empezaron a poner en marcha hace más de 30 años, que algunas “personas encontraban trabajo por horas y no iban porque entonces perdían su plaza en su centro ocupacional”.

“Eso va contra nuestro modelo, porque lo que queremos es que las personas con discapacidad intelectual sean autónomas”, aseguró Izquierdo, quien dijo que “el tránsito entre la plaza en el centro y el trabajo ha de ser muy fluido”. Añadió que “queremos que sean centros puente, después de dejar la etapa educativa, entre el empleo y las oportunidades y la autonomía”.

INCLUSION Y AUTONOMIA

Anunció que su departamento aprobará el próximo año una “nueva reordenación de todos los centros ocupacionales, para que tengan una labor clara de integración, inclusión y autonomía”.

Informó de que este cambio lo llevan trabajando desde hace meses con el Cermi y las distintas federaciones de colectivos de personas con discapacidad, que “nos han ido mandando todo tipo de propuestas”.

Además, señaló que “hemos estado analizando legislación nacional e internacional y fijándonos en distintos modelos para poder aplicarlos en la Comunidad de Madrid”.

Consideró necesario este cambio en los centros ocupacionales porque, aunque “han funcionado muy bien durante muchos años, estaban concebidos como espacios donde llevar a las personas con discapacidad intelectual después de haber pasado la etapa educativa”.

“Después de 30 años, creemos que ese modelo hay que revisarlo para adaptarlo a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías y a las nuevas realidades, además de trabajar en un tema que es absolutamente clave como es la autonomía personal”.

