MADRID. SE MANTIENEN LA LIMITACIÓN DE VELOCIDAD Y LA PROHIBICIÓN DE APARCAR EN EL CENTRO POR ALTA CONTAMINACIÓN

El Ayuntamiento de Madrid mantiene activado el nivel 2 del protocolo para episodios de alta contaminación, por lo que este viernes, por tercer día consecutivo, los no residentes tienen prohibido aparcar en el estacionamiento regulado (SER) de la almendra central, al tiempo que se mantiene la limitación de 70 km/h en la M-30 y accesos.

En aplicación del protocolo de medidas por alta contaminación de dióxido de nitrógeno, los parquímetros informarán hoy en sus pantallas de la prohibición de aparcar en la zona SER y no se expenderán tiques.

Antes de las 12.00 horas de hoy se informará a los ciudadanos de las medidas que se aplicarán el sábado, en el caso de que la previsión meteorológica sea desfavorable y se mantengan altos los niveles de contaminación.

El Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en vehículo privado, el uso compartido de los mismos.

Sólo podrán aparcar en las plazas y horario SER los titulares de una autorización de este servicio, exclusivamente en su correspondiente barrio y plazas; los titulares de una autorización de comerciales e industriales del SER; los vehículos que no sean de combustión interna; los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad; los taxis que estén en servicio y su conductor esté presente y los vehículos de alquiler de servicio público con conductor; los vehículos destinados al transporte de personas de movilidad reducida en los que se exhiba la autorización especial correspondiente; los servicios especiales; y las unidades móviles de producción y retransmisión audiovisual.

