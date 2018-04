MADRID. MAESTRE APLAUDE QUE CS DEJE DE SOSTENER A CIFUENTES PERO PREGUNTA POR QUÉ SIGUE CONFIANDO EN EL PP

Google Plus

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, celebró este lunes que Ciudadanos “haya dejado de sostener” a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, pero preguntó por qué sigue confiando en el PP cuando cabe la posibilidad de que, con una moción de censura, un gobierno técnico pilote la región hasta las elecciones de 2019.



En declaraciones al término de la junta de portavoces de la comisión de investigación sobre la municipalización de Bicimad y recién conocida la toma de posición de Ciudadanos, que pide la dimisión de Cifuentes y que el PP nombre otro presidente, Maestre comentó que se alegra de la “buena noticia” de que Cs “haya dejado de sostener a una presidenta que ha dado unas explicaciones que absolutamente nadie en España se cree”.

Sin embargo, añadió, le “parece peor noticia que mantenga la confianza en todo ese equipo y ese partido que hace día y medio estaba ovacionando de una forma entusiasta, prolongada y bastante pelota” a la presidenta en la que “Ciudadanos ya no cree”. Se refería así al aplauso que tributaron a Cifuentes los asistentes a la Convención Nacional del PP de este fin de semana en Sevilla.

Maestre considera que en Cs “deerían explicar por qué mantienen la confianza en un partido que no sólo ha demostrado ser profundamente corrupto sino apoyar a los suyos hasta el último momento”, como ya hizo con el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

Especialmente, subrayó la también dirigente de Podemos aludiendo tácitamente a la moción de censura que PSOE y Podemos promueven en la Asamblea de Madrid, cuando “hay una opción para poner en marcha un gobierno técnico que permita llegar a unas elecciones limpias en 2019”. Por eso concluyó: “Espero que Ciudadanos, que habla mucho de regeneración, se preste no a seguir manteniendo la confianza en el Partido Popular sino a apostar por una alternativa”.



