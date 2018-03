MADRID. MAESTRE RECUERDA QUE EN OTROS PAÍSES CARGOS PÚBLICOS DIMITEN POR FALSEAR UN CURRÍCULUM

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, recordó este miércoles que en otros países, “cuando se han producido hechos similares sobre currículum” falseados como algunos medios señalan que ha hecho la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, esas noticias “han ido acompañadas de dimisiones”.



Maestre hizo estas declaraciones a los medios al término del acto de entrega de distinciones en el Cuerpo Municipal de Bomberos por la festividad de su patrono, San Juan de Dios, que se celebró el 8 de marzo. Según dijo, “es fundamental” que Cifuentes “salga ya a demostrar con documentación” que las informaciones que apuntan a que falseó su currículum para darle por finalizado un doctorado “no son ciertas”.

“Tiene que dar explicaciones, espero que sean rápidas. A priori parece que no sólo no se ha actuado con la elegancia y el decoro que se esperan sino que podría haber un posible delito de falsedad documental”, deslizó, citando su caso personal de que ella tampoco ha terminado un posgrado pero lo ha notificado, sin que le haya “cambiado ni subido las notas una funcionaria desde otro lugar del campus”.

“Si se confirmaran, son sucesos muy graves que, en otros países, cuando se han producido hechos similares sobre falseamiento de currículum, han ido acompañadas de dimisiones”, recordó, concluyendo que “es fundamental” que Cifuentes “salga ya a demostrar con documentación que esas informaciones no son ciertas”.

Muy al contrario, el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, quien también acudió al acto de los Bomberos, llamó a su término a que “antes de lanzarnos a una cacería o una persecución” contra Cifuentes, habrá que “esperar a ver la documentación”, que ya se ha pedido a la Universidad Rey Juan Carlos. “Confío en Cristina Cifuentes y en las explicaciones que dará cuando tenga toda la documentación”, terminó, además de aprovechar para darla la “enhorabuena por su comparecencia ayer en el Congreso de los Diputados”, donde cree que “estuvo impecable”y “salió muy bien parada”, pues “demostró que no tiene nada que ocultar pese al juicio inquisitorial” al que cree que le sometieron los grupos de la oposición.



