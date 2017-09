MADRID. MAESTRE: “MUCHAS PERSONAS ESPERAN QUE LA ALCALDESA REPITA Y YO ESTOY ENTRE ELLAS”

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, resaltó este jueves que “muchas personas esperan que la alcaldesa repita”, y así se lo piden por la calle porque “queda mucho por hacer”, y añadió: “Yo estoy entre ellas”.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre tuvo que responder a varias preguntas al hilo de la revelación que hizo ayer la vicealcaldesa, Marta Higueras, de que Carmena está “encantada” de estar al frente del equipo municipal y la posiblidad de que repita como candidata de Ahora Madrid en las elecciones de 2019 está “entreabierta”.

“Dado que el debate está abiertto, no sólo entre las personas que estamos en política”, sino, “lo que es más importante”, también la sociedad, Maestre quiso dar testimonio de que, cuando va por la calle con Carmena, “hay decenas de ciudadanos que le piden: ‘Alcaldesa, quédese porque queda mucho por hacer”, y se mojó personalmente: “Muchas personas esperan que la alcaldesa repita, yo estoy entre ellas”. Incluso, dio un “sí” rotundo y manifestó que sería “una buena idea” que Podemos presentara como candidato a la Comunidad a Íñigo Errejón y Ahora Madrid, candidatura coparticipada por dicho partido, a Carmena para el Ayuntamiento.

Mirando al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, quien también intervino en la rueda de prensa para presentar un plan para combatir la soledad no deseada en la capital, primero del proyecto general ‘Madrid, ciudad de los cuidados’, aventuró que en la mesa de la sala todos estaban “muy a favor” de la continuidad de la alcaldesa, a lo que Barbero asintió con la cabeza.

Maestre no se atrevió a confirmar si, como ayer aseguró Higueras, “todos” en Ahora Madrid están intentando convencer a Carmena de que continúe, puesto que ella no ha “hecho la lista”. De esa forma eludió poner voz al considerado como ala izquierda del grupo municipal, formado por el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente; el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y concejales como Pablo Carmona, Guillermo Zapata, Montserrat Galcerán y Rommy Arce.

Fuentes cercanas a este círculo indicaron a Servimedia sobre la continuidad de Carmena que en todo caso “tendrá que haber primarias”, y Maestre confirmó que “tendrá que haber un proceso de elección, pero lo habrá en cualquier caso con los candidatos que sean”.





