MADRID. MAESTRE INSINÚA UNA REBAJA DE IMPUESTOS: “PUEDE QUE HAYA INTERESANTES NOTICIAS”

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, insinuó este miércoles que podría haber una rebaja de impuestos en la ciudad, al dejar caer que “puede que haya interesantes noticias cuando se presenten los presupuestos y las ordenanzas fiscales”.



A Maestre se le preguntó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno si el Ayuntamiento prevé realizar una bajada de impuestos como la que ha anunciado la Comunidad, y en un primer momento contestó que no se había tratado el tema en la reunión y que no había novedades al respecto. Además, recordó que el tema fiscal no influye en la regla de gasto, que se calcula sobre el gasto del año anterior y la previsión de crecimiento de la economía española, y afirmó que el compromiso del Gobierno municipal es con la mejora del funcionamiento de los servicios.

Sin embargo, a continuación dejó abierta la puerta a una posible rebaja de impuestos, al aventurar que “puede que haya interesantes noticias cuando se presenten los presupuestos y las ordenanzas fiscales”. Al insistir los periodistas sobre esta insinuación, la portavoz dijo que sentía haber “abierto expectativas”, que todavía no había noticias y que ya se darán “cuando sea el momento de la presentación, cuando termine el proceso de elaboración y negociaciones”.



